Tante le uscite di serie e film anime targatenell'ultimo periodo. Noi di Animeclick.it abbiamo da tempo un rapporto diretto con loro, ma stavolta abbiamo deciso di non chiedere informazioni su un solo titolo, ma realizzare una intervista a tutto tondo per vedere un po' come stanno andando le cose ovviamente sul fronte dell'animazione giapponese.L’obiettivo di Koch Media è quello di presidiare le nicchie di appassionati di specifiche tipologie di prodotto (come stiamo facendo con ottimi risultati anche nell’horror con la nostra etichetta Midnight Factory), offrendo edizioni di alto profilo sia dal punto di vista dei contenuti che di confezionamento. Il mondo anime è perfetto per esprimere al meglio queste potenzialità.Il bilancio non può che essere positivo, avendo avuto a disposizione (oltre a quelle già citate nella domanda), una serie di licenze molto forti quali Capitan Harlock, i robot di Go Nagai, D’Artagnan, Sampei, Rocky Joe… Avere a disposizione i grandi classici che hanno fatto sognare intere generazioni è per noi motivo di orgoglio e anche i risultati commerciali ci stanno dando ragione.Concluderemo la serie di Dragon Ball con le ultime uscite della serie Z, la serie GT e tutti i film tratti dalle varie saghe. Stesso trattamento anche per One Piece di cui editeremo tutti i film e gli special tv (in una super edizione speciale…).Anche Yattaman, Daltanious e Occhi di Gatto andranno ad arricchire la nostra programmazione di uscite per la seconda metà del 2017.Per altre sorprese… stay tuned!Per fornire un’offerta variegata e che raggiunga tutti i tipi di pubblico anime puntiamo sia sui classici che su serie nuove dal grande potenziale. E’ il caso di brand rivisitati in chiave moderna (quali Shin Jeeg) che di “new brands” dal grande potenziale estetico e di trama (HOTD e Basara appunto). Il pubblico anime è molto esigente e desideroso di contenuti in HD su supporto blu-ray, pertanto queste nuove licenze ci permettono di realizzare prodotti finiti di altissimo livello audio/video.Al momento i titoli indicati non sono nel novero delle nostre attuali o potenziali acquisizioni.Al momento i titoli indicati non sono nel novero delle nostre attuali o potenziali acquisizioni.La partnership con Yamato è forte e il dialogo prosegue quotidianamente, questo ci permette di valutare qualsiasi progetto, tra cui ovviamente anche le serie di Go Nagai…