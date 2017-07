Le bugie sono proibite, l'amore è doppiamente proibito. In un futuro non molto lontano, quando i giovani giapponesi raggiungono i sedici anni, il governo gli assegna un partner da sposare. In tal modo nessuno deve sforzarsi di trovare un partner adatto e tutti accettano di buon grado il fatto che sia il governo a trovare per loro un compagno compatibile con cui essere felici. Yukari Nejima ha quindici anni, vive in un angolo remoto del paese e non ha grandi aspettative per il futuro; dentro di lui però c'è un cuore che arde di passione. In un mondo in cui l'amore è proibito, cosa succederà al ragazzo quando si innamorerà?

Chi prima arriva meglio alloggia nel mondo della promozione delle serie anime!Il boom che ha coinvolto gli anime che vanno in onda in tarda serata si è rivelato un'arma a doppio taglio, sia per i produttori che per gli studi. Di positivo c'è che vengono prodotte serie di ogni genere, grazie soprattutto ad un sistema di produzione che permette ai creatori di far vedere il proprio lavoro al pubblico con maggior facilità. Di negativo c'è che così tanta varietà rende difficoltoso far emergere la propria produzione.Il team di vendita di Love and Lies , serie anime che andrà in onda a breve, tratta dall'omonimo manga, ha pensato ad una strategia commerciale più che unica: distribuiranno preservativi davvero rari a tema Love and Lies, nel quartiere di Akihabara a Tokyo, per promuovere il proprio show.Ecco un esempio di un tris di preservativi che saranno distribuiti:Ed ecco il video promozionale (dove non compaiono preservativi):Il sesso costituisce quindi la parte critica dell'anime. Donare preservativi rimane comunque un modo di promozione alquanto bizzarro, e non ha nulla a che fare con le dicerie "se un fan anime avesse qualcuno con cui fare sesso non sarebbe un fan di anime!"Non si è ancora capito se questi preservativi abbiano qualcosa di particolare: sulla confezione appaiono due dei personaggi della serie, Ririna (la ragazza bionda) e Misaki. Questo significa che per aprirlo dovrò guardarle, e sembra che questo possa creare un'atmosfera un po' imbarazzante fra lui e la sua vera partner.Ma da veri fan, tutti vorranno sicuramente preservare il dono intatto. Strano modo di promuovere una serie basata su una società il cui scopo primario è controllare le gravidanze... l'opposto del dono per capirci. Forse è legato ad una fantasia dove si ha un appuntamento segreto con una delle due ragazze, e si deve usare un preservativo per evitare una gravidanza ed evitare che il governo venga così a sapere del vostro appuntamento?L'evento di distribuzione si terrà il 2 luglio, un giorno prima del debutto della serie anime: verranno distribuiti alle 13:00 nella zona Akihabara Gamers, alle 13:30 nel negozio Melon Books di Akihabara e alle 14:00 al negozio Toranohana sempre ad Akihabara.Ovviamente verranno distribuiti a random, come le mogli nell'anime.Ed ecco cos'è successo! Come promesso, il 2 luglio nel quartiere di Akihabara di Tokyo sono stati distribuiti gratuitamente dei preservativi a tema manga, nello specifico a tema, la nuova serie anime che debutta il 3 luglio.Ci si chiedeva, gli otaku si presenteranno in massa per richiedere questi speciali preservativi?Beh, certo che sì!L'utente Twitter giapponese @kaztsu si trovava ad Akihabara quel giorno (per una partita di calcio all'UDX) quando è passato di fronte ad una delle 3 location adibite per l'evento di Love and Lies.Secondo lui, erano centinaia gli otaku presenti e desiderosi di ricevere questi doni dalle belle e giovani promoter.Inoltre, @kaztsu dice di aver sentito lo staff richiamare i presenti con questa frase: "Per favore, mettetevi in fila solo se intendete davvero fare uso di questi preservativi!"Questo ovviamente suonava strano, come se i ragazzi a cui piacciono gli anime non abbiano davvero la possibilità di fare sesso con una ragazza in carne ed ossa.Essendosi accorti di ciò, lo staff ha in seguito modificato l'avvertimento: "Per favore, mettetevi in fila solo se intendete davvero fare uso di questi preservativi, anche se intendete usarli da soli!"Alla fine, anche se è impossibile ingravidare una ragazza in 2D, sicuramente terranno alto il valore di rivendita delle action figure.