tra il 26 giugno e il 2 luglio 2017

Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresastilata in base ai dati forniti da, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.Dopo l'apparizione di un famoso titolo "latitante" nella scorsa settimana, facciamo ora il bis con l'uscita, direttamente al primo posto, niente meno che dicon il numero 34 del manga che ha da poco ripreso la sua serialità. Si fa da partementrerimane stabile al terzo posto.Il redivivo Berserk si è ora portato al quarto posto e nel resto della classifica rimangono ancora titoli di cui è partito o partirà a breve una serie anime. Ai già visti Kakegurui e Welcome to the Ballroom si aggiunge ora anche New Game!.