tra il 3 e il 9 luglio 2017

Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresastilata in base ai dati forniti da, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.L'arrivo del solito gruppo di titoli Shounen Jump quasi monopolizza le zone alte della classifica.soffia di qualche misura la prima posizione adche ha ottenuto il grosso delle sue vendite in occasione dell'uscita mentre al terzo posto si piazzaThe Promised Neverland pare in ascesa come titolo ed oltre al recente volume 4 anche gli arretrati stanno riprendendo quota. Sempre nel segno del culinario c'è in classifica anche Isekai Izakaya "Nobu".Arrivano inoltre i nuovi manga di Tadaoshi Fujimaki (Kuroko's Basket) e Bochi: Robot x Laserbeam e Dr. Stone.