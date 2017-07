14 luglio

Il prossimosarà un giorno davvero molto importante per i tanti fan di Gintama , difatti per quel giorno è atteso per i cinema la trasposizione live-action dell’opera di Hideaki Sorachi , così come uno special edito dalla Shueisha “Movie Gintama Silver Memories Visual Book”. Nel suddetto volume vi è un messaggio da parte dell’istrionico e particolare mangaka, nascosto però in un mosaico, parte del messaggio ancora non è stato svelato ma intanto possiamo mostrarvi una frase:“Questo è un film da festival quindi potrete vederlo più volte, impegniamoci a superare I Pirati dei Caraibi. Vi prego battiamo i pirati almeno una volta. Penso che vi vada bene, no?è uscito in Giappone lo scorso 1 luglio ed ha guadagnato bennel primo weekend. Per comprendere la differenza tra i due film basti pensare che il budget per il film di Gintama è un quindicesimo dell’opera con Johnny Depp (230 milioni di dollari).Il libro in vendita sarà di 136 pagine ed include 300 foto provenienti dai 46 giorni di riprese; in più vi saranno interviste con il regista, Sorachi ed i protagonisti.Qui potrete trovare la news precedente con il teaser trailer, vi ricordiamo che l'anime invece tornerà il prossimo ottobre . Il manga viene pubblicato su Shonen Jump , rivista edita dalla Shueisha , dal dicembre 2003, il 69° volume è atteso proprio per il 4 luglio, ricordiamo che la conclusione del manga è dietro l’angolo. In Italia è distribuito dalla, con il 29° volume in uscita il prossimo