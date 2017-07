City Hunter narra le vicende del prestante Ryo Saeba e della irascibile Kaori Makimura, i quali gestiscono una agenzia investigativa che svolge anche compiti di protezione. Ryo è insuperabile sia nel corpo a corpo che nell'utilizzo di armi da fuoco (la sua pistola preferita è una Colt Python 357 Magnum) ma ha il difetto di essere un autentico maniaco che non è in grado di trattenersi dinnanzi ad una bella donna. A metterlo sempre in riga ci pensa però Kaori, e lo fa senza badare troppo alle buone maniere.

Nel 1993 fu Jackie Chan a interpretare il mitico protagonista del mangain una pellicola live action Made in Hong Kong. L'anno scorso invece siamo venuti a conoscenza del possibile arrivo nelle e sale cinematografiche per la fine del 2018 di una nuova pellicola cinese dedicata al celebre personaggio di Tsukasa Hojo L'interesse per City Hunter però non ha confini e ieri abbiamo appreso che arriverà, sempre nel 2018, anche un adattamento francese diretto dal 37enne regista Philippe Lacheau, che lo ha annunciato con enfasi su InstagramSecondo le informazioni rilasciate da Philippe Lacheau, il film si chiamerà Nicky Larson ,cioè il nome dato in Francia al protagonista del il cartone animato negli anni 80 e 90. La sceneggiatura è già pronta ad opera dello stesso Philippe Lacheau e di suo fratello, Peter Lacheau. Il regista promette di mantenersi fedele all'opera originaria essendo lui stesso un fan di City Hunter.Originariamente apparso sulle pagine di Shounen Jump fra il 1985 e il 1991, City Hunter è la seconda opera lunga di Tsukasa Hojo , già autore do Cat's Eye , manga con cui ha diverse cose in comune.è stato pubblicato in Italia dalla Star Comics con edizione da 39 volumetti (sulla testata Starlight) e più di recente dacon una "Complete Edition" da 32 numeri.