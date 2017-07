Come mi capita molto spesso, sono stato indotto all'acquisto di questo Dog and Scissors dal grande impatto che la sua splendida copertina è riuscito a suscitare sulla mia immaginazione. In realtà, avendo letto diversi pareri negativi su questo manga, avevo deciso di non prenderlo in considerazione; ma, come al solito, tra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare. Così quando me lo son trovato sotto il naso in fumetteria ho dimenticato tutti i miei buoni propositi e l'ho infilato tra i manga che stavo acquistando, accrescendo ancora di più il già larghissimo sorriso della proprietaria. A differenza di altre volte, però, stavolta non posso dirmi completamente deluso; fortunatamente, infatti, Dog and Scissors non si è rivelato essere l'ennesima fregatura regalatami dalla mia ingordigia ma, al contrario, è risultato abbastanza piacevole e divertente. E pur concordando con molte delle critiche rivolte a questo manga, credo anche che esso vanti diversi punti a suo favore che lo rendono apprezzabile ad un certo tipo di pubblico a cui, con tutta evidenza, appartengo anch'io.



Partiamo con la trama. Kazuhito Harumi è un liceale che si autodefinisce come un "lettore ossessivo compulsivo"; si tratta, cioè, di un ragazzo che vede nei libri la sua unica ragione di vita e che, di conseguenza, passa tutte le sue giornate costantemente immerso nella lettura. Un giorno, mentre si trova comodamente seduto all'interno di una caffetteria intento a leggere l'ennesimo capolavoro della sua autrice preferita, si ritrova coinvolto in un tentativo di rapina; mosso da insolito eroismo, si getta sul malvivente nel tentativo di salvare una ragazza seduta ad un altro tavolo ma viene ferito a morte durante la colluttazione. Dopo un breve vagare, la sua anima finirà per entrare nel corpo di un cane morente e così il povero Kazuhito si ritroverà intrappolato in una nuova forma canina; il ragazzo non avrà nemmeno il tempo di metabolizzare la sua nuova condizione che una ragazza completamente vestita di nero ed armata di forbici deciderà di prenderlo in custodia. Ma le sorprese non sono finite: la ragazza in questione è Kirihime Natsuno, alias Shinobu Akiyama, la sua scrittrice preferita; e, non si sa come, riesce a leggere nei suoi pensieri.



Cominciamo subito col dire che il punto forte di questo manga sono i dialoghi. Chi non ama le storie in cui il "botta e risposta" tra i diversi personaggi sono l'elemento fondante dell'intera storia non dovrebbe avvicinarsi a questo titolo il cui piatto forte sono proprio le molestie verbali tra Natsuno e Kazuhito. Personalmente li ho adorati: amo troppo le storie in cui i personaggi non fanno altro che punzecchiarsi a vicenda per restare indifferente a quanto proposto da questo manga. Altro fattore positivo sono i disegni, davvero belli da guardare; ed in fondo, come ho già detto, ho comprato questo manga proprio perché attratto dai disegni in copertina. L'idea di base su cui si basa la sceneggiatura è abbastanza originale e divertente. Essa rappresenta, però, anche una strada senza uscita: non è possibile, ovviamente, resuscitare Kazuhito ma il ragazzo sarà costretto a restare un cane fino alla fine dei suoi giorni. Ma in questo modo trovare un fine ultimo a questa storia è estremamente difficile; per questo motivo credo che aver limitato il tutto a soli quattro volumetti sia stata un'ottima idea: andando oltre la storia avrebbe finito sicuramente per annoiare.



Passiamo agli aspetti negativi. Per i motivi già espressi in precedenza, una sceneggiatura come quella di Dog and Scissors per sua natura difficilmente può trovare un finale compiuto. Ma se questa non può essere considerata di per sé una colpa, lo diventa quando un obiettivo finale viene sì trovato ma anche bruciato subito. Personalmente avrei gradito una diversa numerazione dei diversi volumetti ponendo come ultimo il numero due; il terzo ed il quarto, che già sono noiosetti ed insensati a prescindere, perdono completamente senso con la collocazione che gli è stata attribuita. Così facendo, infatti, sembrano creati semplicemente per tirare a campare un altro po' e spesso l'apparenza non inganna. Altro elemento negativo va ricercato in certi personaggi secondari francamente ridicoli e per niente divertenti, anche se si sforzano di esserlo. Ma anche questi li troviamo nel terzo e nel quarto volumetto sulla cui poca brillantezza si è già detto. In definitiva non mi sembra che questo Dog and Scissors possa essere considerato come uno "scandalo" narrativo così come mi aspettavo; certo è rivolto ad un pubblico particolare ma quasi tutti i manga lo sono. Non è certamente l'opera più bella di sempre, nemmeno fra quelle non troppo lunghe; tuttavia per larghi tratti mi ha divertito per cui credo sia giusto assegnargli almeno una valutazione moderatamente positiva.