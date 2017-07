Asta e Yuno sono stati abbandonati da neonati nello stesso giorno presso la stessa chiesa, e son da allora divenuti inseparabili. Fin da bambini si son promessi che avrebbero lottato con tutte le loro forze per poter diventare il prossimo Wizard King. Una volta cresciuti però, la differenza di capacità tra loro è diventata evidente: mentre Yuno si dimostra molto abile in campo magico, con un potere e controllo incredibili, Asta non è proprio in grado di usare la magia. In un mondo dove la magia è tutto e le abilità fisiche sono nulla, Asta si è allenato ogni giorno per poter realizzare anche solo l'incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà e viene catturato da un cavaliere magico ormai decaduto, ecco che si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta...

Lo Studio Pierrot sta lavorando ad una serie animata su Black Clover , manga di Yuuki Tabata , il cui debutto è stato fissato per il prossimo ottobre su TV Tokyo, per ingannare l'attesa gustatevi il primo teaser trailer, rilasciato dasu YouTube, tramite il sui canale in arabo, la piattaforma streaming ha anche annunciato l'acquisto dei diritti per lo streaming al di fuori del Giappone.La trasposizione in serie anime era stata annunciata alla Jump Festa, lo scorso dicembre, in un evento dal vivo presentato da Ryotaro Okiayu e dall’idol Honoka Akimoto, grande fan dell’opera. Ma già da prima circolavano insistenti voci al riguardo, infatti in questa news precedente avevamo parlato di come un annuncio “super importante” dovesse arrivare alla Jump Festa e così è stato.Il debuttante Gakuto Kajiwara doppia Asta; mentre Nobunaga Shimazaki presta la voce a Yuno. Gli altri doppiatori saranno rivelati lunedi nel numero 34 di Shonen Jump.Il 28enne regista Tatsuya Yoshihara Long Riders! ) dirige l’anime presso lo Studio Pierrot ; sulla base della series composition di Kazuyuki Fudeyasu Le bizzarre avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable ); Itsuko Takeda Blue Drop ) è il character designer l’aiuta come sub-character designer Kumiko Tokunaga ( Kingdom ); Aiko Shinohara Arslan ) cura la colorazione; Minako Seki Kingdom ) is compone le musiche.Invece lo scorso 2 maggio, con l’XI volume, è stato rilasciato un OVA (studio differente dalla serie anime) Yuuki Tabata i ha iniziato la sua opera su Weekly Shonen Jump nel febbraio 2015, conta 11 volumi ed è in corso; il manga in Italia è distribuito dalla Panini Comics