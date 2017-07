Stando a ciò che è stato annunciato ad Hibiki Radio sembra proprio che la light novel di KonoSuba avrà presto un progetto animato nuovo di zecca. L’annuncio è stato fatto proprio da Jun Fukushima e da Rie Takahashi , rispettivamente i seiyuu di Kazuma Satou Non è stato annunciato nient’altro al momento e quindi si può solo speculare sul futuro di questo progetto, difatti potremmo aspettarci una terza stagione come un film o un OVA. Non ci resta che aspettare.