Lucky Red è lieta di annunciare l’acquisizione e la distribuzione di Mazinga Z

CAST



Mizuki e Watanabe dopo le registrazioni in studio

Dopo la presentazione in anteprima lo scorso mese al, il film arriverà nei nostri cinema pera etichettaad, prima ancora della distribuzione nelle sale giapponesi, che partirà ufficialmente il 13 gennaio 2018. Ecco l'annuncio ufficiale digiunto in redazione e il teaser poster del film:Il prossimo ottobredistribuirà nelle sale italiane, con il marchio, l’attesissimo film d’animazione MAZINGA Z . Gli spettatori italiani avranno così l’occasione di vivere nuove emozioni con un eroe senza tempo, da far scoprire e conoscere anche ai bambini di oggi.Era il 1972 quando dalla fantasia del genialenasceva quello che sarebbe stato il primo robot pilotato da un uomo nella storia degli anime giapponesi: Mazinga Z , un personaggio, amatissimo da intere generazioni di tutto il mondo, destinato all’immortalità.Grazie al suo fascino futurista e ai valori di pace e giustizia per cui lotta,vive ancora oggi nella memoria di chi è cresciuto con i suoi manga e la sua serie tv.Ad ottobre sarà quindi possibile ammirare una nuova avvincente avventura con lo storico protagonista Kōji Kabuto , sullo sfondo un pianeta terra minacciato.Dopo il successo di Capitan Harlock , laconferma la fiducia nella società guidata dache con piacere e onore porterà nelle sale italiane un altro classico intramontabile dell’animazione giapponese.Il lungometraggio, che segna i 50 anni di carriera dinel mondo dei manga e degli anime, è un misto di animazione 2D e 3D (utilizzato principalmente per i mecha). La storia si colloca dieci anni dopo l'originale e ruota attorno alla scoperta di una nuova forma di Energia Fotonica che ha rivoluzionato il mondo, per presentarci una visione moderna del mito di Mazinger Z e dell'idea di giustizia del suo pilota, Koji Kabuto. Creato per la pellicola anche un personaggio inedito, Lisa, che farà da contrasto con la figura di Sayaka Koji Kabuto - Shotaro Morikubo Sayaka Yumi - Ai Kayano Ecco cosa scriveva qualche giorno fa su Twitter Ichiro, già interprete della sigla della serie animata originale del 1972 diispirata al manga con il super robot diAll'idea dei fan di tutto il mondo in attesa della proiezione del film, durante la registrazione del brano. Il nuovo arrangiamento musicale di Toshiyuki Watanabe (figlio del novantaduenne Chumei Watanabe, compositore delle musiche dell'anime classico) è grandioso, emozionante! Il film sarà nei cinema il 13 gennaio del prossimo anno!".