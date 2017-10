La storia ha come protagonista Narumi, una office lady con un lato fujoshi nascosto, e la sua impacciata relazione con il suo collega Hiroshi Takashi, un otaku dei videogiochi.

Il noto sito PIXIV , in collaborazione con Nippon Shuppan Hanbai ), uno dei due grandi giganti della distribuzione dei libri in Giappone, ha rivelato i risultati del concorso, svoltosi fra la metà di luglio e la prima settimana di agosto, per stabilire quale fosse il miglior Web Manga giapponese.È certamente vero che il Giappone è il paese della Carta ma il fenomeno dei Web Manga non va sottovalutato. Non solo in termini quantitativi, nelle preselezioni erano state considerati, da cui sono stati estratti cinquanta titoli che alla fine sono entrati nelle nomination proposte al pubblico, ma soprattutto perché non pochi di essi hanno già avuto un adattamento animato o sono in procinto di averlo. A partire da Made in Abyss , continuando con ReLIFE . Le votazioni si sono svolte fino al 7 agosto.Di seguito potete trovare i primi dieci classificati, trovate le immagini di riferimento, nella gallery.10) On the Way to Living Dead9) Teramori8) Soushi Souai 7) Torimania6) Yankee Shota to Otaku Onee-san 5) Sasaki to Miyano 4) Yuruo-senpai to Watashi3) Sachi-iro no One Room 2) Raijin to Riman1) Wotaku ni Koi wa Muzukashii Il Web Manga vincitore oltre ad ottenere di essere presentato nei bookstores, è stato immortalato in un ampio poster sistemato alla stazione di Shinjuku dove sono stati presentati per alcuni giorni i Web Manga in competizione. A testimonianza della popolarità di questo titolo, lo scorso luglio ne è stato annunciato un adattamento in anime che andrà in onda negli spazi del contenitore noitaminA della Fuji TV.In una lista separata è stato scelto anche il vincitore della categoria "Indie", scelto sulla base di una lista di 15 titoli, individuati fra 900 candidati.