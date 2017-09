Promo video per Land of the Lustrous: gioielli contro popoli della Luna

Ecco il cast:

In un lontano futuro, nasce una nuova forma di vita chiamata Houseki, detti anche Gems (pietra preziosa). I 28 Houseki devono combattere contro i Tsukijin (popoli della Luna) che vogliono attaccarli e trasformarli in ornamenti. Per contrastare questa minaccia, a ciascun Houseki viene assegnato un ruolo preciso come guerriero, medico e così via. Seguiamo le avventure di Phos, una Houseki a cui non è stato affibbiato alcun incarico, benché lei desideri diventare una combattente. Tutto ha inizio quando il gestore dei gioielli preziosi, Kongo, le chiede di lavorare per una rivista di storia naturale.

Ecco lo staff

Il sito ufficiale ha diffuso il video promo dell'anime, tratto dall'omonimo manga seinen fantasy (nome originale Houseki no Kuni ) ad opera di Haruko Ichikawa . Il debutto della serie avverrà il prossimoin Giappone. Andrà prima in onda alle 21.30 su AT-X sabato 7 ottobre, e in seguito sulle emittenti Tokyo MX MBS e BS11.Il manga ha debuttato nel 2012 sulla rivista Afternoon della Kodansha con il settimo volume che è uscito lo scorso 23 maggio in Giappone. Il manga si è guadagnato il 10° posto nella "Top 20 manga per i ragazzi" nel 2014 e ha ricevuto una nomination nel 2015 per i Taisho awards. Tomoyo Kurosawa doppierà Phosphophyllite; Mikako Komatsu doppierà Cinnabar; Ayane Sakura doppierà Bort; Ai Kayano dippierà Diamond; Yumi Uchiyama doppierà Rutile; Saori Hayami doppierà Goshenite; Mutsumi Tamura doppierà Morganite; Ayahi Takagaki doppierà Jade; Ari Ozawa doppierà Benitoite; Himika Akaneya doppierà Zircon; Atsumi Tanezaki doppierà Neptunite; Mamiko Noto doppierà Euclase; Junko Minagawa doppierà Yellow Diamond;Rie Kujimiya doppierà Alexandrite; Maaya Uchida doppierà Red Beryl; Kanae Itō doppierà Amethyst 84 e Amethyst 33; Ryō Hirohashi doppierà Obsidian; Jōji Nakata doppierà Kongou.In aggiunta, ci sono quattro nuovi personaggi: Hitomi Nabatame che doppierà Sphene; Hōko Kuwashima che doppierà Peridot; Sayaka Harada che doppierà Watermelon Tourmaline; Reina Ueda che doppierà Hemimorphite;: Yōichi Nishikawa