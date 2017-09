Nella serie originale Bem, Bera e Bero, sono tre forti mostri d'aspetto umanoide ( Yokai) creati, in misteriose circostanze all'interno di un laboratori. Malgrado il loro aspetto mostruoso porti gli esseri umani a perseguitarli, i tre sono animati da un forte senso di giustizia. Non rinunciano a difendere gli esseri umani dalle miaccie di altri mostri, animati da intenti omicidi e perseguire il loro tentativo di diventare umani.

"Ore-taccha Yōkai Ningen! ~ Ningen Mezashite Nani ga Warui ~" (Siamo dei mostri umanoidi! Che cosa c'è di sbagliato nel voler essere degli umani).

Il sito ufficiale dedicato a Bem il Mostro Umano , () ha rilasciato due video promozionali dedicati alla nuova serie animata , a carattere umoristico, che la DLE Inc. Panpaka Pants ) ha realizzato ispirandosi all'opera originale.FotoLa serie animata, sarà proposta a partire dal 4 ottobre prossimo dalle reti Tokyo MX e fà parte dei festeggiamenti per l'anniversario di questa franchise, creata nel 1968 da Akira Adachi, Saburo Sakai e Nobuhide Morikawa, famosissima in patria.Nel quadro delle celebrazioni per i cinquanta anni della franchise saranno riproposte sia la prima serie originale che lo stesso reboot del 2006.Sul finire degli anni sessanta era scoppiata in Giappone una vera e propria, complice l'autentico successone dell'adattamento animato di Gegege no Kitaro , basato sul popolarissimo manga di Shigeru Mizuki . Bem è, tra leopere di quel periodo, l'unica sopravvissuta nella memoria degli appassionati. Nel 2006, come accennato, venne realizzato un reboot, dando ai protagonisti uno stile più soft. Nel 2011 è stato realizzato anche un Dorama in 10 episodi, e l'anno dopo un film live action con lo stesso cast. In Italia la storia di Bem è arrivata confusa nella grande ondata degli anime giapponesi degli anni ottanta, trasmessa dal gruppoin orari pomeridiani, cosa oggi impensabile, ottenendo anche da noi un buon riscontro nel pubblico.Si trattava della prima serie animata che, genere riservato fino ad allora agli adulti. Gli autori giapponesi nel costruire i vari episodi si erano ispirati alle migliori opere del genere horror della loro epoca ed avevano ben saputo caratterizzare i tre protagonisti. Bem ed i suoi compagni sono veri mostri, hanno tutti tre dita, a significare la loro alterità, e affrontavano altri veri mostri, non "alieni" provenienti dalla lontanissima Vega. Ma per quanto mostri, braccati da quegli stessi umani che cercano di salvare, Bem, Bera e Bero, esprimevano nel loro agire, nelle loro parole, nei loro conflitti, un forte senso morale ed una concreta humanitas che sapeva imporsi all'attenzione del pubblico e di tutti coloro che sapevano andare oltre l'apparente orrore delle scene. E poi per noi italiani c'era la bella sigla cantata da Nico Fidenco.Venendo a qualche dato tecnico sul nuovo progetto: ad interpretare i tre protagonisti storici sono stati chiamati:La direzione della serie è stata affidata a Yuzuru Adachi, che ha diretto alcuni brevi anime per DLE. La fotografia e la composizione della serie sono affidati a Kaisei Kishi. Gli effetti sonori sono affidati a Yūki Sudō. La Theme song dell'anime intitolataverrà realizzata da un nome piuttosto noto della musica moderna giapponese, DOTAMA. La storia originale è ancora accreditata all'mentre i gruppiand DLE sono presentati come produttori.