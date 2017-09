Trama: Mitsuha è una studentessa delle superiori che vive in una cittadina rurale immersa nel profondo delle montagne. Vive con la sorellina e la nonna, mentre suo padre, il sindaco del paesino, non sta a casa quasi mai. Mitsuha non ama il posto dove vive e anela il meraviglioso stile di vita di Tokyo. Taki, invece, è uno studente che vive nel centro di Tokyo che passa il tempo con i suoi amici, lavora part-time in un ristorante italiano e si interessa di architettura e belle arti. Un giorno, Mitsuha ha un sogno in cui lei è un giovane uomo. Anche Taki ha un sogno in cui è uno studente di liceo femminile in un paese di montagna che non ha mai visitato. Qual è il segreto che si cela dietro questi sogni?

Dopo il successo mondiale ai botteghini, il film animato di Makoto Shinkai si avvia verso un adattamento live-action hollywoodiano prodotto nientemeno che dalladi J.J "Lost" Abrams e scritto dallo sceneggiatore di Arrival, Eric Heisserer per. Della partita sarà ovviamente anche Genki Kawamura , il produttore originale dell'anime, mentredistribuirà la pellicola in Giappone., ha commentato la notizia con entusiasmo: "Quando una storia simile si unisce al cinema di Hollywood possiamo assistere a nuove e inimmaginate opportunità. Attendo lo sviluppo del live-action con grande eccitazione".Kawamura ha invece dichiarato: "Prima della Bad Robot pensavo che potessere esere solo un sogno, ma ora sembra che la cosa possa veramente realizzarsi. Non posso immaginare un team migliore per la rinascita di your name. Arrival è stato uno dei più toccanti film di fantascienza che ho visto negli ultimi anni. Penso che Eric Heisserer racconterà il fulcro di your name. nel miglior modo possibile".Nell'anime, distribuito anche nei cinema italiani a inizio anno dae di prossima pubblicazione in home video