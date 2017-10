Nuove succose anticipazioni quelle che ci ha fornito iericirca le prossime edizioni home video di Your Name. , film campione d'incassi di Makoto Shinkai Le attese edizioni arriveranno negli Dynit Selected Store, ovvero quelle fumetterie che hanno sposato l’intenzione di Dynit di riportate il pubblico degli appassionati di anime nei negozi speciali, una settimana prima delle uscite negli store on line.Gli appassionati che saranno presenti al prossimo Lucca Comics and Games 2017 avranno la possibilità di acquistarli direttamente in fiera allo stand di Dynit ma non sarà l'unica sorpresa lucchese...Nello stand saranno venduti esclusivamente prodotti ufficiali e sarà la prima volta (a detta dell'editore bolognese) che dal Giappone è stato permessa una cosa del genere su questo film per quanto riguarda l'estero.A Lucca invece non sarà presente l'edizione home video italiana di l'edizione italiana di Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works