Ami Koshimizu interpreterà Jun Honoo, che dopo aver combattuto per anni a fianco di Tetsuya, pilotando Venus Alpha, ne è diventata la moglie. I due attendono un bambino.

Azusa Tadokoro e Miku Itō daranno voce alle Mazin-Girls, gruppo idol di supporto agli eroi combattenti.





