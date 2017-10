Aladdin è un bambino vagabondo che viaggia di città in città vivendo alla giornata. Non sempre incontra gente generosa disposta a fargli un po’ di carità ma la cosa non lo turba, perché gli basta suonare il suo flauto magico e da una misteriosa lampada fuoriesce una gigantesca creatura pronta a difenderlo da qualunque malintenzionato! C'è un unico problema: quando il gigante viene anche solo sfiorato da una ragazza, sviene all’istante a causa della sua terribile timidezza! La nostra storia inizia quando Aladdin incontra una venditrice ambulante che lo obbliga a lavorare per lei come risarcimento per aver divorato tutti i suoi cocomeri. Poco dopo, tuttavia, sarà proprio la ragazza ad essere accusata di furto! La pena per i ladri? Solo una: la morte!

finale

messaggio dell'autrice

Il capitolo 369 del manga Magi: the Labirinth of Magic di Shinobu Otaka è stato pubblicato nel numero 46 del Weekly Shonen Sunday di Shogakukan in Giappone proprio in quest'ultima settimana., la cui serializzazione termina dopo otto anni, è stata la prima serie serializzata su questa rivista per l’autrice, nota in precedenza per Sumomomo Momomo: The Strongest Bride on Earth. La serializzazione del manga è iniziata sul numero 27 di Weekly Shonen Sunday nel 2009 e sono state stampate oltre 23 milioni di copie fino ad aprile 2016.È stato adattato come anime per la TV ben due volte: la prima serie s’intitola Magi the Labirinth of Magic (25 episodi / ottobre 2011 - marzo 2012) e la seconda Magi The kingdom of magic (25 episodi / ottobre 2013 - marzo 2014). Successivamente è stata realizzata una serie di spin-off, Adventure of Sinbad , che è diventata anche serie animata per la TV, di 13 episodi, tra aprile e luglio 2016.Trama tratta dal sito dell'editore italianoDopo il 36° volume del 18 ottobre, il 37° tankobondel manga uscirà il 17 novembre. Nella sezione "Back Stage" del Web Sunday è apparsa una copertina ( visionabile qui ) per l’ultimo volume di Magi con unrivolto ai fans, che è riportato qui di seguito:"L'immagine che vedete è la copertina del 37° volume di Magi che verrà rilasciato a novembre.Magi avrà il suo capitolo finale questa settimana. È stato un piacere per me aver disegnato il mondo di Magi per un periodo così lungo di otto anni.Penso che non siano mancate alcune imperfezioni, ma sono felice se tutti possono fruirne il più possibile.Penso che il manga sia qualcosa che si dimentica gradualmente più i lettori diventano adulti. Anche se è così, spero che Magi diventi un titolo per tutti, che talvolta venga ricordato e che riesca a incoraggiare tutti nella loro vita quotidiana.Vorrei che i personaggi di Magi fossero sempre con voi da adesso in poi!Grazie a coloro che mi hanno inviato messaggi e lettere mentre l'ultimo capitolo si avvicina!Li sto leggendo mentre rifletto su quanto sono felice di essere un’autrice di manga. Li custodirò con molta attenzione.Questo è il mio ultimo aggiornamento "Back Stage" per Magi, ma spero di rivedervi di nuovo!"