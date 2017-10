--------------

Non solo mazzate in questa seconda settimana di ottobre (ma quelle che ci sono, non sfigurano): entrano in scena altri nuovi titoli molto attesi come Inuyashiki , con immagini tratte dalla suggestiva opening, ed Un marzo da leoni , che in una sequenza dalla stravagante magniloquenza ci ha stimolato l'appetito come neanche Food Wars



Particolarmente apprezzato è il lavoro compiuto da Neanche il tempo di inquietarci con le mostruose creature di Made in Abyss , che ritorna a farsi riconoscere anche il veterano Kō Yoshinari (fratello maggiore del regista Yō Yoshinari di casa Trigger ), con un cut altrettanto ansiogeno ed onirico.Particolarmente apprezzato è il lavoro compiuto da Tsukumizu sulla squisita sigla di chiusura di Girls' Last Tour , tenendo presente che non parliamo di un animatore di professione bensì dello stesso creatore del manga, e che il video intero l'ha realizzato praticamente tutto da solo, dallo storyboard, all'animazione, alla composizione.

Probabilmente la più votata a questo giro spiazzerà molti, forse più per il suo contenuto che per l'effettiva qualità. Ma sì, anche quel fanservice può riservare sorprese sul lato animazioni, e non è cosa rara trovare della ottima character animation in prodotti di un certo tipo (vedi Eromanga Sensei Saekano ecc.). Certo, si è visto di meglio anche in questo campo, ma non neghiamo che la rimozione di quel reggiseno sia decisamente... accurata.



NB: [Lista aggiornata al rating del 19/10/2017]



02) Shojo Shumatsu Ryoko (ending) | White Fox

Storyboarder, Key Animator: TSUKUMIZU

Quale di queste scene vi hanno impressionato di più? Ditecelo nei commenti!

Quale modo migliore per iniziare a conoscere i veterani e/o nuovi talenti del mondo dell'animazione se non vedendoli all'opera in alcuni dei più spettacolari episodi dell'anno? Sakugabooru è una imageboard in cui vengonoin senso stretto (generalmente indicata come 作画, sakuga), racchiusi in cut memorabili di anime del passato e del presente. Concentrandoci su quest'ultimo, abbiamo pensato di proporvi, di settimana in settimana,, in modo da conoscere meglio anche l'andamento qualitativo, dal lato tecnico, dei titoli stagionali.