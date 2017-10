Su Tokyo è comparso il misterioso Hell's Gate, scatenando la violenza. Alcune settimane dopo la "Tokyo Explosion"... Il seguito diretto, e inedito, dell'anime Darker Than Black! Una minisere in quattro volumi, raccolti in box, che riporta in scena Hei, ovvero il "Nero Mietitore", impegnato questa volta a ostacolare un'organizzazione in grado di conferire poteri eccezionali simili a quelli dei contractor... Thriller e azione con superpoteri, per chi ha visto l'anime come per chi non l'ha fatto!

Opera: Darker than Black: Un fiore nero pece

Editore: JPOP

Nazionalità: Italia

JPOPItalia Data pubblicazione: 21/09/2017

Prezzo: 20,00 €



