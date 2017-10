Nuovo record per One Piece!

Per chi ancora non lo conoscesse, in One Piece si racconta la storia di Monkey D. Rufy, un giovane pirata sognatore che da piccolo ha inavvertitamente mangiato il frutto del diavolo Gom Gom che lo rende "elastico", permettendogli di allungarsi e deformarsi a piacimento, a scapito, però, della capacità di nuotare. L'obiettivo che lo ha spinto in mare è quello ambizioso di diventare il "re dei pirati".

Dovrà, dunque, ritrovare il leggendario "One Piece", il magnifico tesoro lasciato dal mitico pirata Gold Roger sull'isola di Raftel, alla fine della Rotta Maggiore, mai ritrovato e sogno di ogni pirata. Nella sua avventura, Rufy riunirà intorno a lui una ciurma ben assortita, e si troverà in mezzo a situazioni bizzarre e stravaganti, tanto almeno quanto lo sono i personaggi, amici o nemici, presenti nell'universo che lo circonda, che raggiungono spesso livelli assurdi e grotteschi e che donano all'opera un'atmosfera surreale e divertente.

La ciurma creata da Eiichirō Oda può vantare un: il sito Oricon ha annunciato che One Piece ha raggiunto la ragguardevole cifra diin tutto il mondo! Di questi circa 360 sono destinati al mercato nipponico mentre i restanti 70 milioni sono sparpagliati nel resto del mondo.La notizia è stata data, durante una conferenza stampa, da Hiroyuki Nakano, redattore capo della rivista Weekly Shônen Jump della casa editrice Shûeisha , su cui il manga è attualmente pubblicato; per il prossimo 2 novembre è prevista l'uscita del 87° volume. Qui in Italia è edito da Star Comics.