--------------



A questo giro strada abbastanza spianata per la nuova incarnazione del Guerriero dorato e le Guerre zodiacali, che mantengono finora una certa costanza.

A caratterizzare la lista è però una certa predominanza del 3D, il cui utilizzo parte dai consueti movimenti di camera fino ad arrivare alla full CGI sfoggiata nei cut di A questo giro strada abbastanza spianata per la nuova incarnazione del Guerriero dorato e le Guerre zodiacali, che mantengono finora una certa costanza.A caratterizzare la lista è però una certa predominanza del 3D, il cui utilizzo parte dai consueti movimenti di camera fino ad arrivare alla full CGI sfoggiata nei cut di Hōseki no Kuni , che ha aperto una divergenza di opinioni sul loro inserimento nel database di Sakugabooru: è giusto prendere in considerazione come sakuga un modello esemplare di animazione tridimensionale (pertanto anche raro nel made in Japan), sebbene pressoché privo di elementi 2D?



NB: [Lista aggiornata al rating del 26/10/2017]





02) Hoseki no Kuni (ep. 3) | Orange

Animator: ?



01) Hoseki no Kuni (ep. 3) | Orange

Animator: ?

Quale di queste scene vi hanno impressionato di più? Ditecelo nei commenti!

Quale modo migliore per iniziare a conoscere i veterani e/o nuovi talenti del mondo dell'animazione se non vedendoli all'opera in alcuni dei più spettacolari episodi dell'anno? Sakugabooru è una imageboard in cui vengonoin senso stretto (generalmente indicata come 作画, sakuga), racchiusi in cut memorabili di anime del passato e del presente. Concentrandoci su quest'ultimo, abbiamo pensato di proporvi, di settimana in settimana,, in modo da conoscere meglio anche l'andamento qualitativo, dal lato tecnico, dei titoli stagionali.