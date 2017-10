Ken il guerriero, nuovo anime per Le origini del Mito (in Italia per Planet Manga)

Se Kenshiro Kasumi aveva lasciato Shanghai per una donna, è per la stessa donna che fa ritorno dopo tre anni di assenza. In quella città, dove il potere è detenuto da chi controlla il traffico di droga, il gioco d’azzardo e la prostituzione, Kenshiro attraversa impassibile giochi crudeli e inganni di doppiogiochisti, lottando contro i più forti avversari per mantenere la promessa fatta a un amico. Mentre il mondo si lecca le ferite dopo la grande depressione e le tensioni che porteranno alla Seconda Guerra Mondiale si vanno accumulando, il sessantaduesimo successore dell’Hokuto Shinken cerca di garantire la sopravvivenza propria e delle persone da lui ritenute degne di avere un futuro. Ma non sempre questo sarà possibile.

L'annuncio di un nuovo adattamento animato di Souten no Ken Ken il guerriero - Le origini del Mito , in Italia per), prequel del cult Hokuto no Ken - Ken il guerriero di Buronson Tetsuo Hara , campeggia a caratteri cubitali sul nuovo numero del magazine Comic Zenon diin uscita in Giappone dopodomani.Le info sono al momento veramente scarse: non sappiamo se si tratterà di un remake del precedente anime in 26 episodi del 2006/2007, che in Italia è già stato interamente pubblicato dae trasmesso in TV su Man-Ga ), oppure un seguito ulteriore dello stesso, o se addirittura sarà collegato al nuovo manga che debutterà proprio sul magazine mercoledì, Souten no Ken: Regenesis La nuova serie a fumetti, un seguito ufficiale, è tuttavia affidata a un assistente del maestro Hara. Si tratta di Hideki Tsuji, che metterà su carta la sceneggiatura di Hiroyuki Yatsu , romanziere e autore per serie TV che, almeno sulla carta, avrà la supervisione dello storico scrittore di Ken, Buronson. Il secondo arco narrativo della storia con protagonista il 62° successore dell’Hokuto Shinken, Kenshiro Kasumi, ci porta in un'Indonesia avvolta dagli intrighi. Mentre l'esercito olandese va alla ricerca del "Catalogo della speranza", nell'ombra si muove una misteriosa organizzazione che pratica un'arte marziale sconosciuta.Nella prima serie animata di, edito in DVD da