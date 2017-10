Kino attraversa il mondo assieme alla sua motocicletta parlante Hermes, fermandosi per tre giorni in ogni paese che visita. Ogni paese ha un diverso avanzamento tecnologico e una diversa morale, Kino sperimenta felicità, tristezza, decadenza, dolore, violenza, e saggezza. Il viaggio diventa un occasione di arricchimento spirituale e di riflessione. È proprio l'imperfezione del mondo a renderlo perfetto: "Il mondo non è bellissimo, è per questo che lo è".

Il secondo episodio ufficializza che siamo di fronte ad un remake, ma non c'è solo questo. Gli episodi da trasporre in animazione sono stati scelti dai fan stessi tramite un sondaggio tra i lettori della light novel. E nel sondaggio Coliseum, storia tratta dal primo degli oltre 20 volumi disponibili, è risultata essere in assoluto la più votata.

Ammetto però che nella prima serie è stata la più ostica per me. Kino decide volontariamente di cambiare il paese. Vero che rimane perfettamente nelle leggi, ma vero anche che ne decreta la fine, liberando di fatto schiavi e chi era costretto a rimanerci e finendo per far scontrare quelli più assetati di potere. Episodio faticoso, ma interessante. Interessante l'idea di far sostanzialmente decidere gli episodi ai lettori. Peccato l'assenza di "sfamare gli altri". Assieme a "il paese degli adulti" e "un paese gentile" della prima serie (che invece ci saranno), erano gli episodi che più avevo trovato ispirati.



Essendo invece una storia inedita, ho apprezzato molto il terzo episodio. Kino rinuncia a fermarsi solo 3 giorni in un paese ma per un motivo preciso: ha bisogno di superare la pianura! Per questo sfrutta il paese mobile come passaggio. E fa anche di più, lo aiuta a superare il paese bellicoso. Non c'è un giudizio morale in questo. Per quanto Kino cerchi di non intromettersi nelle faccende degli altri paesi e di porsi come semplice osservatore, sa che deve "sporcarsi le mani". E in fin dei conti proprio questo episodio mostra in pieno tutta l'essenza di Kino no Tabi: "il mondo non è meraviglioso, ed è per questo che lo è".

Parto subito dicendo che non ho apprezzato molto il remake de "Il Colosseo". Seppur sia una scelta comprensibile, condensare ben due episodi in uno non ha reso giustizia a questa storia già presente nella serie originale. In molti hanno frainteso la scena nella quale Kino stabilisce la regola secondo cui i cittadini avrebbero dovuto lottare fra di loro fino all'ultimo sangue per "eleggere" il nuovo re. Nella serie storica Kino aveva, però, un secondo fine, ovvero quello di liberare gli schiavi e porre fine ai soprusi del re. Invece ho gradito molto il personaggio di Shizu, che si è rivelato più profondo e complesso di quanto mi ricordassi. Spero che il suo destino si incroci un'altra volta con quello di Kino.



Il terzo episodio mi ha fatto molto riflettere. Questa volta la nostra viandante preferita fa visita a un paese ipertecnologico e avanzato, dove sembra che gi abitanti vivano felici e in armonia... E così è. Però c'è un problema: in modo da produrre energia per alimentarsi, questà città ha il bisogno di essere in costante movimento e di conseguenza lascia tracce indelebili del suo passaggio. Nell'episodio vediamo questo paese attraversare un'intera nazione distruggendo campi di grano e abitazioni, lasciando dietro di sé il nulla e provocando addirittura una guerra. È giusto quindi arrecare danni agli altri in modo da sostentarsi? Secondo gli stessi reggenti del paese la risposta è no. Sono consapevoli di essere dalla parte del torto ma allo stesso tempo fanno di tutto per mantenere il benessere del proprio popolo. Anche questa volta Kino mi ha fatto venire un bel mal di testa...

Kino no Tabi è il remake di una serie del 2003 passata per lo più inosservata in Italia, ma considerata una delle perle pregiate dell'animazione inizio anni 2000.Qui su animeclick, abbiamo deciso di seguire non solo la serie con i nostri commenti, ma, proprio come l'anime stesso si propone di fare, anche di proporre una specie di agoràclick sulla tematica trattata dall'episodio se la riterremo meritevole di riflessione.Nel secondo episodio viene riproposta una storia che già si era vista nella serie originale anche se adattata in due episodi, Kino vince il torneo organizzato dal re sanguinario e promulga una nuova legge. E voi che legge avreste stabilito?Nel terzo episodio Kino approfitta della situazione di un paese mobile per oltrepassare una pianura occupata da una nazione bellicosa. Non c'è giudizio sul modo di vivere, l'incaricato del paese mobile osserva come chiunque lasci delle impronte nella vita delle altre persone. Che la libertà individuale finisca dove inizia quella degli altri sia solo un'illusione?Dite la vostra opinione, ma ovviamente, come per gli agoràclick, ricordate che non siamo nel far west, quindi si applicheranno comunque le normali regole sulla moderazione.