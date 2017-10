è una serie di tredici episodi diretta dall'ormai compianto Ryutaro Nakamura , nome che forse evocherà in più di qualcuno di voi il ricordo del ben noto, almeno tra gli appassionati, "Serial Experiments Lain" . Ebbene, così come "Lain", anche "Kino no Tabi" è una serie che mantiene una cifra prettamente intellettuale e filosofica, risolvendosi in una visione forse non altrettanto criptica ed ermetica, ma sicuramente di grande interesse.Il topos cardine attorno al quale ruota la serie è il tema del, un viaggio da non intendersi però come una sorta di "Odissea", con un'Itaca cioè a simboleggiarne il punto di arrivo e le cui tappe del percorso incarnano un progressivo avvicinarsi all'agognata meta; ma un viaggio più simile a quello dell'Ulisse dantesco, che ha "in sé" il suo stesso valore, un cammino che ha se stesso come scopo. In altre parole Kino è una viaggiatrice, nondimeno. Ciò, oltretutto, si riflette anche nella struttura della serie: i luoghi che progressivamente Kino incontra in ogni episodio non l'avvicinano ad un fine (meglio, ad un "finale"), l'anime è giustamente episodico, in quanto ogni tappa fa capitolo a sé stante. L'ultimo episodio non può essere l'ultimo, poiché non vi è un vero fine a questo vagabondare, e infatti esso non consiste altro che in una nuova tappa.Il viaggio di Kino pertanto è un viaggio senza scopo, senza un senso, e in tal guisa esso diviene una sorta di cinica metafora della vita: un vagabondare senza meta in cerca della verità, un guardare in faccia l'indecifrabilità del destino, un naufragare in un mare sconfinato domandandosi quale sia il senso del viaggio, quando ci si accorge che ogni meta è soltanto illusione.Così, ogni tappa di siffatto percorso ci conduce entro gli estremi di una qualche problematica (sia essa di natura etica, filosofica o sociale), disertando però da qualsiasi prospettiva idealizzante, ma dandone invece una sagace e acuta critica.Kino vive in un mondo di continuo mutamento: essendo al di fuori delle istituzioni e delle comunità che incontra nel suo cammino, i suoi unici confini sono il suo "spirito" e il "cielo stellato" che la sovrasta, il suo orizzonte pertanto si allarga, annientando ogni altro punto di riferimento. La prospettiva del viaggiatore è la prospettiva della libertà del disincanto, che non riconosce alcuna gerarchia fissa nelle cose mutevoli del mondo, tra giusto e sbagliato, tra falso e vero, tra senso e non-senso. Il viaggiatore, nella sua solitudine, impara a conoscere se stesso, e perciò ad essere anche un po' filosofo, cosciente della propria smarrita e accidentale posizione in un mondo che si rivela totalmente indifferente e indecifrabile. Proprio su questasi riflettono di rimando le varie vicende di cui Kino è spettatrice, facendone affiorare per contrasto le relative contraddizioni. Come accade, ad esempio, nella vicenda degli uomini che lavorano sulle rotaie, che non possono comprendere da sè l'assurdità ed inutilità della loro condizione e della loro opera, solo Kino che è al di fuori della loro "contingenza" può accorgersene. Kino come lo specchio dell'irrazionalità del mondo, dunque, ma anche come ritratto della sua umanità, perché in fin dei conti il cercare di ordinarlo e razionalizzarlo, il volergli dare un senso, è, come dice anche il buon Hermes.si distingue, nel suo stile, per una freddezza e compostezza notevoli: si tratta di un'opera dalla grafica del tutto minimale e dai dialoghi spesso crudi e penetranti, il regime potrebbe risultare assai "pesante" e pertanto è da sconsigliare a chi è in cerca di una serie leggera che possa fornirgli mero intrattenimento.è una serie da seguire con la propria anima, una serie da vivere e da godere episodio dopo episodio, ponderando sui temi che porta alla nostra attenzione di volta in volta.