adattamento anime

La storia si svolge nella Francia del XV secolo, durante la guerra dei cent'anni contro l'Inghilterra. Montmorency, figlio di un nobile, si immerge nello studio della magia e dell'alchimia in una scuola per cavalieri. Tuttavia, dopo la sconfitta francese ad Agincourt, la scuola viene chiusa e Montmorency è costretto a fuggire. Lungo il suo cammino incontra una ragazza eccezionale di un piccolo paesino che si chiama Jeanne.

Sulla sovraccoperta della raccolta di storie brevi dal titolo, si trova l'annuncio che per la light novel Ulysses: Jeanne d'Arc to Renkin no Kishi scritta da Mikage Kasuga , è in fase di realizzazione unKasuga ha pubblicato il primo volume con le illustrazioni di Tomari Meron nel mese di agosto del 2015. Shueisha ha pubblicato il terzo e il volume più recente sin qui uscito ad aprile 2016. Inoltre sul sito web di Shueisha era già stato fugacemente annunciato un progetto anime lo scorso ottobre.Anche la serie di light novel di Oda Nobuna no Yabou di Kagusa ha ispirato un anime per la TV nel 2012, una commedia romantica di ambientazione storica segue le avventure di un ragazzo dei giorni nostri, Yoshiharu Sagara, che finisce in una versione alternativa dell'epoca Sengoku in cui i famosi guerrieri sono delle avvenenti ragazze e viene preso sotto l’ala protettiva di Oda Nobuna.