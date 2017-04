Osomatsu-san 2

I Matsuno hanno sei pestiferi figli, tutti nati da un unico parto esagemellare e tutti innamorati della stessa ragazza, Totoko, compreso il maggiore Osomatsu. Il manga segue le loro vicende da quando i ragazzi compiono dieci anni. Osomatsu-san segue invece i sei terribili gemelli ormai adulti, da cui il cambio del titolo; personaggi conosciuti come Iyami, Chibita, Dekapan, Hatabo e Dayon appariranno nell'anime.

Direzione artistica: Seiki Tamura (K-ON, La Malinconia di Haruhi Suzumiya)

Colore: Yukiko Kakita (Gurren Lagann, Hanamaru Kindergarten)

Direzione della fotografia: Toru Fukushi (Fullmetal Alchemist)

Editing: Kumiko Sakamoto (Deadman Wonderland, Noragami)

Musiche: Yukari Hashimoto (Toradora!, Penguindrum), per una produzione Avex Pictures

Direzione dei suoni: Hiromi Kikuta (Magi - The Kingdom of Magic, Haikyu!!), per una produzione Rakuonsha.

Il design è affidato a Naoyuki Asano (Saint Young Men).

anime più venduto del 2016 in Giappone

L' annuncio più o meno ufficiale per la seconda serie animata diera stato dato durante l'Osomatsu-san Spring Nationwide Big Selection Screening Festival e la proiezione di un corto inedito; ora però dal sito web della serie giunge la vera e propria conferma del progetto, con la presentazione di un promo video, le prime nuove visual e i commenti dello staff.Quanto al comparto tecnico, sono stati confermati i doppiatori della prima serie, ovvero:L' anime del 2015 di, a distanza di 27 anni dalla precedente serie, è stato realizzato in commemorazione dell'ottantesimo compleanno del compianto autore Fujio Akatsuka scomparso nel 2008 a 72 anni e papà dell'opera originale, ovvero il manga Osomatsu-kun Era stato lo stesso direttore delle animazioni Kanchi Suzuki a manifestare il suo interesse per lavorare ad una ipotetica seconda serie dell'anime, divenuto in breve tempo amatissimo dai fan in Giappone e oggetto a sua volta di parodie, fanwork, merchandising e cosplay di ogni tipo.Il primo Blu-ray e DVD del recente anime d'altronde ha venduto più di 115'000 copie, guadagnandosi così il record diRicordiamo inoltre che l'anime, nelle sue scanzonate parodie, non ha mancato di essere oggetto di censure in patria e di svariate polemiche in merito.Ricordiamo poi che Fujio Akatsuka, papà di Akko-chan (Stilly e lo specchio magico) e Tensai Bakabon, iniziò la stesura di Osomatsu-kun nel 1962 fino conclusione nel 1990, con tre passaggi di riviste nipponiche nel frattempo e oltre 10 milioni di copie sinora date alle stampe.La prima serie animata è del 1966 con 56 episodi totali, la seconda è del 1988 con 86 episodi, entrambe firmate