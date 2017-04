E' finalmente online il primo teaser trailer per il live-action di diretto dal giovanissimo Kentaro Hagiwara che mostra il protagonista Ken Kaneki , interpretato da Masataka Kubota Light Yagami in Death Note live-action), con la sua iconica maschera da ghoul e il logo ufficiale della produzione. Il film farà il suo debutto nelle sale giapponesi il

Le maschere e i costumi dei ghouls nel film sono opera del designer Masanori Morikawa, grande fan del manga originale di Sui Ishida (in Italia per) e stilista del marchio giapponese di moda Christian Dada . La maschera indossata da Kubota durante le riprese sarà in mostra questo fine settimana alla Jump Festa di Shueisha & Partners (in particolar modo Square Enix ) al centro congressi Makuhari Messe di Chiba.