Titolo italiano: La principessa della spada e la fata

Titolo Originale: Kenki to Yousei

Titolo Inglese: The Sword Princess and the Elf

Titolo Kanji: 剣姫と妖精



Data italiana: 15/04/2017

Data in patria: 14/04/2017

Durata: 24 minuti

Totale voti: 26 5 1

Altri Voti