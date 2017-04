La storia è ambientata nella Ōsai Academy, una scuola superiore femminile che di recente ha deciso di permettere l'iscrizione anche all'altro sesso. Uno dei pochi ragazzi iscritti all'istituto (28 contro 524 ragazze) è il protagonista, Takatoshi Tsuda , che, nel suo primo giorno di superiori, viene costretto ad entrare nel consiglio studentesco in qualità di vicepresidente e rappresentante dei maschi della scuola. Il consiglio è composto da: la presidentessa Shino Amakusa , la segretaria Aria Shichijō e la tesoriera Suzu Hagimura . Tsuda si ritroverà così ad essere l'oggetto delle innumerevoli battute a sfondo sessuale di Amakusa e Shichijō, che sono belle ragazze e ottime studentesse, ma anche perfette pervertite (almeno a pensieri).

si prepara a tornare in veste animata. Dal manga scolastico, umoristico (esce infatti nel formato a strisce verticali "4-koma", come K-ON! ) e un po' pruriginoso disegnato da Tozen Ujie darà origine a un film d'animazione per il cinema che uscirà in Giappone il prossimo 21 luglio.Per il film è stato presentato in questi giorni un trailer che punta baldanzoso ad incassare non meno di 2.000 miliardi di Yen (un pochino meno di 20 miliardi di euro...)Il film è realizzato dallo studio Hand Shakers ) con regia e sceneggiatura di Hiromitsu Kanazawa. Il design dei personaggi è nuovamente affidato a Makoto Furuta mentre Yuuya Mori e Ryou Tanaka realizzano la colonna sonora con produzione dellaNella parte musicale, la canzone principale (ancora senza titolo) sarà affidata alle doppiatrici Yoko Hikasa Satomi Satou come già fatto per le serie anime.Il cast di doppiaggio, come anticipato nel trailer, è quello storico delle serie animate con: Seitokai Yakuindomo , attualmente ancora in corso in Giappone con 14 volumi, ha già ispirato due serie tv da 13 episodio l'una ( Seitokai Yakuindomo nel 2010 e Seitokai Yakuindomo * nel 2014) e diversi OVA di cui l'ultimo in dicembre in allegato al volume 14.