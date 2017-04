Armed Girl's Machiavellism 02 Titolo italiano: Rivolta al dormitorio castità

Titolo Originale: Teishuku Ryou Souran

Titolo Inglese: The Chastity Dorm Riot

Titolo Kanji: 「貞淑寮」騒乱

Data italiana: N.D.

Data in patria: 12/04/2017

Durata: 24 minuti

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

L'accademia privata Aichi Symbiosis era nata in origine come scuola superiore femminile votata l'istruzione della figlie di buona famiglia. Quando diventò mista, le ragazze - per paura dell'altra metà del cielo – chiesero ed ottennero di girare armate. La maggior parte delle studentesse è munito di lunghi e sottili bastoni, mentre un corpo scelto di 5 studentesse, le "Supreme Five Swords", ha da generazioni il permesso di portare delle vere katane. La scuola ha finito per accettare pochi studenti maschi, ma tutti delinquenti da riformare. I teppisti vengono sistematicamente affidati alle "cure" delle 5 spadaccine, vessati e messi in riga. Le studentesse mirano ad umiliarli e a demascolinizzarli, costringendoli tra l'altro a truccarsi e ad indossare vestiti femminili. La storia ha inizio con l'arrivo nell'accademia di Nomura Fudou, il ragazzaccio è stato espulso dalla sua precedente scuola poiché coinvolto in una rissa in cui si dice che abbia malmenato da solo 40 persone. Fudou ha un carattere forte ed indomito, non accetterà di farsi sottomettere e castrare psicologicamente, combatterà con l'aiuto del suo guanto speciale…