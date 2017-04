Il mio vicino di posto sull’aereo è un uomo affascinante e combinazione sta viaggiando verso la mia stessa meta; sul posto ci incontriamo di nuovo per caso in un sito turistico.

Questa è la domanda che la Waku Waku Communications ha rivolto ad un campione di mille donne giapponesi, in età compresa tra i 25 e i 39 anni, al contempo presentando loro una lista di possibili scenari tra cui scegliere. Ed ecco la classifica che ne è uscita:10. Allo stadio durante una partita di baseball professionistico, il battitore fa un home run, nell’esultare batto il cinque con il fan vicino di seggiolino, che ovviamente sarà uomo suteki (affascinate e bello) (78 voti)9. Durante un barbecue con amici al parco, un uomo attraente - appartenente ad un altro gruppo che è lì accanto - viene ad aiutarmi ad accendere il fuoco. (82 voti)8. Ad un bar il barman mi porge un drink dicendo: “con i complimenti di quel signore seduto lì infondo” ovviamente il signore lì giù è attraente. (92 voti)7. Un teppista / un ubriacone mi importuna, ma un affascinante uomo viene in mio soccorso scacciando il malintenzionato. (122 voti)6. Da adulta mi imbatto nel primo amore delle medie e la fiamma si riaccende. (151 voti)5. Inciampo per le scale, ma mentre sto candendo, un uomo affascinante nonché pronto di riflessi mi prende la volo. (180 voti)4. Il nuovo vicino appena trasferitosi è un bel uomo, che si interessa a me. (184 voti)3. In libraria il mio uomo ideale fa per prendere dallo scaffale lo stesso libro che sto per scegliere io, le nostre mani si toccano. (189 voti)2. Sul treno un gentiluomo di bel aspetto mi aiuta a collocare il bagaglio nell’alloggiamento in alto. (196 voti)1.(257 voti)Forse però ad aspettare improbabili coincidenze e la mano del fato si finisce per sognare troppo e non realizzare nulla, che ne pensate? Sora News 24 (ex Rocket News 24)