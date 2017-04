In arrivo un nuovo anime tratto da una novel dell'autore di Haganai

Questa è la storia di Itsuki Hashima, un giovane autore di light novel molto dotato ma che cerca sempre di inserire nelle sue opere le proprie manie da sister-complex e che per questo causa non pochi problemi ai suoi editor. Attorno a lui ruoteranno il suo "fratellino" acquisito Chihiro, una talentuosa collega invaghita di lui, un suo compagno di università con la fissa per le "sorelle maggiori", una commercialista dalla vena sadica e altri bizzarri personaggi che gli renderanno assai movimentata la vita quotidiana.

Qualche giorno fa, l'editoreha caricato sul proprio sito un'immagine del settimo volume della light novel Imouto Sae Ireba Ii , di Yomi Hirasaka : sulla copertina, rimossa dal sito poco dopo, era riportato l'annuncio di un adattamento anime per l'opera, con debutto previsto per. Il volume sarà pubblicato il, e all'edizione speciale dello stesso sarà allegato un drama CD.La serie di light novel, il cui primo volume è stato pubblicato nel marzo del 2015, è accompagnata dalle illustrazioni di Kantoku Hentai Ouji to Warawanai Neko ).Nel dicembre 2015 è iniziata sulla rivista Monthly Sunday GX dila pubblicazione di un adattamento manga per la novel, che a oggi conta tre volumi pubblicati.