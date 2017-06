La prima cosa che ho pensato quando hanno iniziato a scorrere i titoli di coda è stata che mi mancheranno (di nuovo) queste palle di pelo. E in effetti questi episodi conclusivi sono stati davvero all'altezza di tutte le aspettative. Ci sono tutti gli ingredienti per far contenti gli spettatori. Nell'episodio 11, Yaichiro dice a brutto muso agli Ebisugawa di tenersi il titolo di pseudopatriarca, dando priorità alla sua famiglia e alla salvezza di Yasaburo , in contrasto, ironia della sorte, con Soun che ha invece abbandonato Kaisei al proprio destino, coinvolgendola nei loschi affari con Tenmaya Ancora più epico l'episodio finale. Yasaburo riesce ad avere la meglio su Benten pungendola sull'orgoglio e provocando lo scontro finale tra lei e il successore . Entrambi finiscono malissimo: il successore, un tengu che vorrebbe essere umano, finisce col perdere la calma e questa volta Benten , al contrario un'umana che vorrebbe essere un tengu, viene punita severamente. Viene solo accennato il passato del successore e la sua lite con Akadama per una donna (molto somigliante a Benten ), peccato che questa parte non sia stata approfondita, avrebbe dato maggior spessore alla psicologia dei personaggi. Bellissimo il finale di Benten : nonostante la sconfitta e l'umiliazione, il suo ego è intatto e il dialogo finale con Yasaburo ne è l'emblema. Come a dire:E la summa totale di tutta la serie, anzi, di tutte e due le serie, è nella scena finale che fa contenti tutti quelli (tra cui il sottoscritto) che tifavano per Kaisei Yasaburo . La summa: "voi palle di pelo siete solo capaci di riprodurvi" e "per le trasformazioni si vedrà".La presenza della saggia nonna poi è veramente il tocco da maestro: mi raccomando Yasaburo , continua sempre a fare cose da idiota.Raramente esco così soddisfatto a fine visione (senza contare tutta la parte visiva e i riferimenti storico/folkloristici di cui abbiamo parlato spesso). L'unico difetto della serie è che è finita.L'ho già detto, ma mi mancheranno queste palle di pelo...

E così siamo arrivati alla fine anche di questa seconda stagione dei Tanuki. L'eccentrica famiglia ci saluta con due ultimi episodi densi di accadimenti ma soprattutto di un ottimo lieto fine. Questa volta nessuna palla rossa di pelo finisce dentro ad uno stufato ed il sangue idiota serve solo a formare nuove coppie. Commuovente il matrimonio fra Yaichiro e Gyokuran ed ancora più commuovente la benedizione della nonna di Yasaburo per l'unione fra il nipote e Kaisei.Insomma potremmo dire che tutto è bene quel che finisce bene? Quasi. Se per i tanuki le cose filano lisce, altrettanto non si può dire per i tengu: lo scontro finale fra Benten e il successore è vinto da quest'ultimo ma in realtà entrambi ne escono sconfitti nell'animo. Quei due si amano, accidenti a loro, ma sono troppo orgogliosi per ammetterlo! Per un attimo, al culmine delle mazzate che si stavano rifilando ho pensato: "Adesso si baciano! Sì!!" e invece ... lui le appicca il fuoco ai capelli!! Ma si può?? Davvero toccante sia la scena del successore a brandelli davanti alla casa in fiamme, consolato dal vecchio tengu Akadama, sempre più saggio, sia la scena in cui Yasaburo consola una Benten in lacrime, accarezzandole i capelli corti corti.Mi mancheranno queste matte e irriverenti palle di pelo e sebbene la serie abbia un suo finale assolutamente conclusivo, la speranza di vedere una terza stagione non è così folle, al massimo potrebbe essere definita idiota per restare in tema! XD

Un finale di stagione che convince in alcune parti ma non soddisfa pienamente in altre. La forza di questa serie è sempre stata nei personaggi, nei rapporti familiari e di amicizia tra queste palle di pelo un po' idiote, e infatti tutte le parti in cui vediam in azione gli Shimogamo, Kaisei o Gyokuran sono dolci ma al contempo appassionanti, specialmente quando si vanno a risolvere le questioni tra le due coppie formatesi in questa stagione (e con una Kaisei mai così dolce e gradevole, decisamente più convincente rispetto al ruolo di tsundere stereotipata che aveva avuto nei primi episodi).

Purtroppo, però, quando si esce dai rapporti della famiglia Shimogamo per indagare alcuni aspetti della sceneggiatura, le cose non sono così rosee. Tutta la vicenda legata a Soun sembra un po' una presa in giro, che non solo non aggiunge nulla a quanto si era raccontato (molto meglio!) nella prima serie, ma viene risolta in maniera fin troppo frettolosa. Al contrario, richiederebbe un maggiore approfondimento la personalità di Benten, che se nella prima serie aveva funzionato circondata della sua aura misteriosa e imperscrutabile, in questa seconda inizia a diventare troppo un deus ex machina con comportamenti e reazioni decisamente troppo ballerini. Se ci sarà una terza serie, sarebbe auspicabile indagare un po' la personalità di Benten. Anche il successore, alla fin fine, si è rivelato un personaggio abbastanza anonimo, incapace di andare oltre quei 2-3 comportamenti e atteggiamenti che gli erano stati dati fin dal principio. Non basta il breve e improvviso flashback sul suo passato amore, che poteva essere maggiormente approfondito.

Nel complesso, quindi, una buona serie, che tuttavia non riesce a eguagliare i fasti dell'ottima prima stagione. Si spera ora in una terza che approfonsisca un po' il personaggio di Benten, chiuda la storia tra Yasaburo e Kaisei e magari fornisca anche un maggior senso al personaggio del Successore.

Autore: Slanzard