Per affittare una stanza a tema, dal celebre anime sui pattinatori maschili su ghiaccio, quale luogo più appropriato di un quartiere otaku specializzato sugli yaoi?E' quel che devono aver pensato anche al Sunshine City Prince Hotel di Ikebukuro, a Tokyo, nel collaborare con il franchise di Yuri!!! on Ice per ricreare delle stanze di hotel dalla chiara impronta otaku: l'hotel si trova infatti in una zona considerata mecca dello shopping anime, con una particolare predilezione per il pubblico femminile grazie ai butler café, le catene di negozi di merchandising Animate, Mandarake e l'ampia scelta di doujinshi.E il Prince Hotel, che i viaggiatori dei gruppi in Giappone di Animeclick conoscono bene, si colloca all'interno del centro commerciale Sunshine City , con altri negozi per otaku.Ecco quindi che al Prince Hotel quest'estate potrete trovare la stanza tripla Panorama decorata con key visual dell'anime, un copri-tavolo e cuscini raffiguranti i protagonisti in versione super-deformed, in illustrazioni create appositamente per la succitata collaborazione.La piccola zona dedicata alle bevande ospita un inserviente speciale pronto a raccogliere il vostro ordine:I visitatori potranno mettere per iscritto le loro impressioni e ricordi, sul memo col design del cucciolo Makkachin:La parete è decorata da illustrazioni dell'anime, e se vorrete vedere qualcosa alla TV, vi viene messo a completa disposizione il box con i DVD della serie TV Yuri on Ice.Nel caso incappaste in qualche momento eccessivamente commovente e vi venisse da piangere, sappiate che il portafazzoletti di Makkachin è sul tavolo, e potrebbe fare al caso vostro!Quando verrà tempo di andare a nanna, fate attenzione: ci sono tre ragazzi ad attendervi sulle lenzuola... nonché dei figurini in versione super deformed, subito sotto!Alla parete, invece, illustrazioni dei personaggi al lavoro nel ristorante dell'hotel, che ritroverete anche come adesivi a fianco delle lampade.E poi, sul divanetto, ecco cuscini raffiguranti altri elementi dell'anime, bouquet di fiori simili a quelli donati ai vincitori del Grand Prix, e uno sfondo che richiama quello degli sponsor che di solito vediamo attorno a una pista di pattinaggio del ghiaccio durante le competizioni ufficiali.Tra le menzioni degli sponsor sono riportate le frasi: "fantastico," "fa del tuo meglio" e "grazie."Alle pareti vi sono poi screenshot tratte dall'anime e finti fiocchi di neve appesi, mentre il bagno ricrea le terme Utopia di "Casa Katsuki".La stanza doppia Panorama è un po' più piccola e con illustrazioni diverse, ma lo stile è sostanzialmente immutato, con peluche e cuscini a tema cameriere e un Makkachin che vi saluterà prima che usciate dalla porta.Un Yuri all'esterno della stanza vi permetterà invece di individuare la vostra stanza in un batter d'occhio.Ogni ospite, inoltre, al suo ingresso alla stanza riceverà uno speciale set che include tre segnalibri, una card con un messaggio, una tovaglietta e un sostegno per una figure in plastica.Se siete interessati a contattare l'hotel per le stanze, a questo punto non vi farà forse piacere sapere che le stanze sono già tutte prenotate fino al 30 settembre, data fino alla quale si protrarrà la collaborazione tra l'hotel e il franchise animato.E d'altra parte, anche la stanza tradizionale giapponese con tatami a tema Gintama presente nel medesimo hotel fino al 31 agosto 2017, è stata subito presa d'assalto sin dallo scorso 14 aprile, data in cui era stato dato il via alle prenotazioni.