Ricordiamo che il film farà il suo debutto mondiale all'Anime Expo di Los Angeles il 3 luglio 2017, quindi a Berlino in Europa il 7 e in Giappone il 10 luglio; è stata confermata inoltre la futura uscita anche in Italia.L'evento streaming dello scorso 2 giugno ha visto la comparsa dell'attore protagonista Masataka Kubota Light Yagami in Death Note live-action), del regista Kentaro Hagiwara e del mangaka Sui Ishida , quest'ultimo invero non presente fisicamente ma attraverso messaggistica istantanea: è stato proiettato uno speciale video, quindi via chat di You Tube i fan hanno potuto tenere una sessione di domande e risposte in diretta.

Il distributoreha diffuso un video report per la première mondiale del film live di, tenutasi all'Anime Expo di Los Angeles: vediamo quindi l'attore Masakata Kubota , che interpreta il protagonista Ken Kaneki, incontrare dapprima i fan personalmente, quindi presentare il film e dibattere con i fan dal vivo, per mostrare infine nuovi spezzoni del lungometraggio.All'incontro con i fan in cosplayer, Kubota chiede ad una cosplayer se la ragazza abbia fatto il costume da sé; quindi, al pubblico in sala domanda, sempre parlando in lingua giapponese, se tutti apprezzano Tokyo Ghoul. Il pubblico reagisce entusiasta, al punto che l'attore si chiede, stupito: "ma allora capite il giapponese!"In seguito ritorna in sala con la maschera da ghoul, e si dice colpito dalla bellezza dei costumi dei cosplayer, ma avverte anche, in tono pacato: "In più, possiamo vedere anche il video di presentazione del gioco sparatutto nato dalla collaborazione tra il franchise di Tokyo Ghoul e l'app BlippAR, disponibile per tutti coloro che possiedono il primo volume del manga nonché un biglietto MVTK per visionare il film al cinema.Nei precedenti video udiamo invece la theme "Banka" del progetto solista illion di Yojiro Noda dei Radwimps (Your Name.) in sottofondo:Vediamo anche immagini che ritraggono l'attore Nobuyuki Suzuki nei panni di Kōtarō Amon, nonché in allenamento per il ruolo, quindi anche Kureo Mado interpretato da Yo Oizumi con il suo quinque, Shun'ya Shiraishi nel ruolo di Nishio Nishiki e Minosuke Bando per quello di Uta.