In occasione del 30° anniversario di Ranma 1/2 , uno dei manga più famosi di Rumiko Takahashi , gli uffici postali di tutto il Giappone (compreso il sito online ufficiale) hanno iniziato ad accettare i pre-ordini per il foglio diche raffigurerà i personaggi principali della serie.Il manga famoso in tutto il mondo ha iniziato la sua serializzazione sulla rivista Shogakukan's Weekly Shonen Sunday nel settembre 1987 ed è arrivato alla bellezza di 407 capitoli. I relativi 38 tankobon hanno raggiunto un totale di 53 milioni di copie in Giappone.Ilcosta 4.200 yen (poco più di 30 euro) e comprende dieci francobolli da 62 yen, una cartellina, 12 cartoline illustrate a colori e un calendario con dimensione A5 (148 × 210 mm).I pre-ordini saranno accettati presso gli uffici postali fino al 15 settembre e presso il negozio online fino al 19 dello stesso mese. Saranno quindi spediti a partire dal 23 ottobre, con consegna prevista nel giro di 10 giorni.Nella galleria potete ammirare tutto il set completo.