Da Tsubasa Fukuchi, autore del popolarissimo La Legge di Ueki, arriva questa appassionante miniserie in 5 volumi, ambientata in un mondo dove alcune persone, chiamate Umani, vivono sulla superficie del pianeta, mentre altre, chiamate Majin, vivono sottoterra. Alcuni Majin stanno però complottando per cercare di invadere la società di superficie. Per riuscire in ciò, però, gli abitanti sotterranei devono prima capire il modo di vivere e il comportamento degli Umani. Per farlo, decidono di spedire in superficie una missione ricognitiva. La storia segue le vicende di una giovanissima spia del sottosuolo, Ruchiru che imparerà a conoscere il mondo degli Umani.

