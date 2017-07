Ultimo

Doraemon è tornato in azione! Con questa nuova, fiammante edizione a colori che raccoglie per la prima volta in splendidi volumi una serie di episodi pubblicati originariamente su rivista, il popolarissimo gattone spaziale blu e i suoi amici si scateneranno come non mai! Divertimento assicurato per lettori di tutte le età! A quali sorprese andranno incontro, questa volta, i nostri piccoli amici? Ogni giorno è magico in compagnia di Doraemon e non ci si stanca mai di imparare cose nuove grazie ai suoi divertenti “chiusky”! Peccato che alla pigrizia di qualcuno sembri non esserci rimedio...

Fujio F. Fujiko Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 6.90