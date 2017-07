Evangelion

Evangelion: 3.0+1.0

Era luglio scorso quando lo stesso Anno, scusandosi per il ritardo, dichiarò di sentirsi pronto per continuare a lavorare sul quarto film della saga del Rebuild of Evangelion Evangelion: Final (o. che dir si voglia ), ora che era finita con la direzione di Shin Godzilla. La conferma che i lavori erano invece iniziato arrivò dal direttore dell'animazione Takeshi Honda che, durante un'intervista a novembre, ammise che il personale di Evangelion stava già lavorando al nuovo film. Sappiamo che lo staff dellosta ora nel pieno della produzione e finalmente si smuove qualcosa anche sulTra il 28 e il 29 luglio, poco dopo la mezzanotte (fuso orario di Tokyo) proprio il sito è stato aggiornato con la seguente key visualQuesta immagine promozionale è disegnata dall'Art Director di tutti i film del Rebuild, Tatsuya Kushida. La traduzione in inglese di quanto scritto in giapponese dovrebbe essere: "The continuation, and the end. The error, and the antithesis."Anche gli account ufficiali facebook e twitter hanno dato la notizia dell’aggiornamento del sito e hanno aggiornato di conseguenza le copertine. Qualche cosa quindi si sta smuovendo anche in termini promozionali?I primi 3 film del Rebuild , infatti, Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo , sono stati rilasciati rispettivamente nel 2007, 2009 e 2012, per cui il quarto film ha già raggiunto i 4 anni pronosticati dal regista.Fonte consultata: