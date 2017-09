Durante la cerimonia di premiazione della Kentarou Miura , autore di Berserk e uno dei cosiddetti "re delle interruzioni", è salito sul palco per consigliare agli aspiranti mangaka da dove iniziare il lavoro. L'evento, che riunisce alcuni degli editor e degli staffer della casa editrice Hakusensha incaricati di giudicare e valutare i nuovi arrivati, è anche un'occasione per premiare nuovi disegnatori che hanno creato opere meritevoli.L'autore si è rivolto ai futuri mangaka presenti, dicendo “È importante che progettiate le vostre relazioni personali all'interno del vostro lavoro. Perché qualcosa che è realmente accaduto è forte, con un grande potere persuasivo.”Ha aggiunto dunque che gli otaku pensano che le loro vite siano noiose e insignificanti, e dunque molti di loro si rinchiudono nei manga e negli anime. Miura ha inoltre precisato che la, dal manga Berserk, è basata sulle sue relazioni personali, in particolare su alcune sue amicizie del liceo.“Ma se pensate che potrete guadagnarvi da vivere grazie ai manga, dovete portarvi dentro la realtà che vorreste invece lasciare andare. Riguardo alla mia esperienza personale, la storia della Squadra dei Falchi si basa su alcune mie amicizie dei tempi della scuola superiore.”Il mangaka e fan di iDOLM@STER ha anche illustrato alcuni modi di pensare possibili sviluppi di un manga, ovvero di come delineare alcuni caratteri estremi dei personaggi, cosicché spicchino maggiormente: è l'esempio del fanatico religioso e furfante. Quest'ultimo, essendo appunto un fanatico religioso, non gode di alcuna flessibilità. Miura ha inoltre suggerito di delineare l'aspetto fisico dei personaggi ancor prima di scavare in profondità della loro caratterizzazione.Infine, l'autore ha parlato della storia di un manga. Ha iniziato il discorso spiegando ciò che viene chiamato "stampo". “Esiste una cosa chiamatanel mondo dei manga. Tutto quello che si rivela eccellente viene riciclato più e più volte.”ha portato come esempio una storia-tipo in cui viene chiesto ad un personaggio maschile, esperto in un determinato campo, di unirsi ad un gruppo pietoso sull'orlo dello scioglimento. Ha quindi aggiunto “i personaggi crescono e si sviluppano avendo a che fare con i loro traumi all'interno del gruppo”, citando anche Girls und Panzer Saki come buoni esempi. L'autore sostiene, che utilizzando il concetto dello stampo, i mangaka possono sviluppare le loro storie con più lungimiranza. Ciò è particolarmente utile per gli artisti alle prime armi.Per quanto riguarda lo stesso Miura, non ha ancora ripreso il lavoro con Berserk., ma sappiamo che è stato annunciato un seguito del videogioco iDOLM@STER, dunque è possibile che la pausa duri ancora a lungo.