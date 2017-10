6 gennaio 2018

Ecco pubblicato il nuovo trailer per la seconda stagione di The Seven Deadly Sins , ovvero The Seven Deadly Sins - Revival of the Commandments La seconda stagione debutterà ufficialmente ile, come avevamo annunciato precedentemente in questa news , è atteso per lo stesso anno un lungometraggio animato basato sul manga di Nakaba Suzuki Ecco di seguito il video:Ricordiamo inoltre il nuovo staff che lavorerà all'animeIn italia il manga è distribuito daed il 3 ottobre è uscito il 20° volume.