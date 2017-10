Ecco il sequel di Saint Seiya.

Trama tratta dal sito dell'editore italiano, Indietro nel tempo di circa duecentoquaranta anni, dal violento scontro nell'Elysion tra Seiya e Hades, sta per iniziare un'altra guerra sacra che dividerà due giovani legati da una forte amicizia. Passato e presente si incrociano e danno vita a una nuova leggenda.Ecco il sequel di Saint Seiya.

Nel numero 46 della rivista nipponicadella casa editrice Masami Kurumada , autore di Saint Seiya Saint Seiya - Next Dimension , rivela che "un progetto che sorprenderà tutti è in fase di preparazione".Non è chiaro se questo progetto avrà collegamenti con la serie di Saint Seiya.Nel Sol Levante la pubblicazione di Saint Seiya - Next Dimension è tuttora in corso con Weekly Shonen Champion, dopo una pausa terminata lo scorso gennaio, e conta oggi 11 volumi.Next Dimension è il seguito diretto del primo Saint Seiya e racconta gli eventi successivi allo scontro con Hades con l'aggiunta di numerosi riferimenti agli avvenimenti della precedente "Guerra Sacra".