"L'ultimo anime cui mi sono appassionato è Sound! Euphonium . Guardare il club degli strumenti a fiato che diventa un così bel gruppo, con un così bel chiacchiericcio, mi riporta indietro ai tempi in cui ero nel club di kendō del liceo e pensavo: "Che club spensierato..."Guardando l'anime si intuisce subito quanto serio possa essere, basta l'errore di una sola persona per coinvolgere tutti irrimediabilmente! Ahh, è un club veramente serio! A proposito, il mio personaggio preferito è Nakagawa ♪ (ride)



Non mancano nemmeno l'aperta ammirazione nei confronti di anime come

E Aoyama è anche un giocatore di



Non mancano nemmeno l'aperta ammirazione nei confronti di anime come Hyōka Lupin III e le light novel di Bōkyaku Tantei ("L'ignaro Detective"), ai cui personaggi Aoyama rende debitamente omaggio per tramite di un trafiletto inserito nell'Enciclopedia dei Detective che appare sulla bandella della sovraccoperta di ogni volumetto dell'edizione nipponica di Detective Conan. Nella foto vediamo Hōtarō di Hyōka.E Aoyama è anche un giocatore di Kantai Collection , cui si è appassionato quand'è stato ricoverato in ospedale nel 2015...

**



Per rimanere in tema dell'occhialuto detective tuttavia, segnaliamo che in occasione della première del recente film un'altra sorpresa è stata predisposta per i fan: ha infatti aperto i battenti il Detective Conan Plaza, un Tokyo Dome City, un complesso commerciale multifunzionale vicino a Suidōbashi, nella capitale.





Qui si potranno reperire svariati gadget a tema, ma anche la possibilità di vincere premi: chi spenderà oltre 5'000 Yen (circa 43 euro) riceverà una borsa in tessuto non tessuto, potendo scegliere tra le illustrazioni di Conan, Kaitou Kid, Shuuichi Akai, Tohru Amuro, Shin'ichi con Ran oppure Heiji con Kazuha.

Chi si ritroverà invece a spendere qualcosina di meno, ovvero 2'000 yen (circa 17 euro) avrà in omaggio un clear file formato A5, scegliendone tra tre varianti diverse. I design varieranno tra il 4 maggio e il 1 giugno, differenziati dagli angoli colorati, e solo un centinaio saranno disponibili ogni giorno per gli acquirenti più appassionati.





Il negozio mette a disposizione il gioco di deduzione "E' avvenuto un omicidio! La sfida al mistero!" per mettere alla prova i visitatori, al costo di 432 Yen (circa 3.70 euro). Chi risolverà il codice potrà ricevere una delle 11 diverse spille che vediamo nella foto sottostante.





Ma altre spille al prezzo di 324 Yen (circa 3 euro) sono disponibili per l'acquisto, raffiguranti scene del film, così come cioccolatini quadrati, sempre con scene del film (2'398 Yen, ovvero 20 euro per un set di 30 pezzi, nella gallery della news) e una scatola di latta con biscotti su cui sono stampigliati i gadget di cui si serve Conan (1'188 Yen ovvero 10 euro, nella foto in alto).

Il negozio rimarrà aperto sino al prossimo 30 giugno.

Tra il 2015 e il 2016 vi aveva fatto una capatina proprio il detective in miniatura in occasione di un gioco dal vivo. Ovviamente per testare le qualità investigative dei suoi tanti fan!





Che molti mangaka siano essi stessi dei grandi fan di altri colleghi o delle opere dei loro senpai, già si sapeva; un'ulteriore conferma ci arriva ora a più riprese da, l'autore diCon l'uscita infatti del più recente lungometraggio dedicato alla saga, Meitantei Conan Kara Kurenai no Love Letter (Detective Conan: la lettera d'amore scarlatto ) avvenuta il 15 aprile e già record di incassi, Aoyama ha contattato la mangaka Yuki Suetsugu di Chihayafuru per un'illustrazione a quattro mani.Nel film vediamo il personaggio di Momiji Ōoka, campionessa liceale di karuta, gioco tradizionale di carte giapponesi su cui sono stampati versi di poesie classiche; ovviamente anche nel manga Chihayafuru si parla di una liceale che ambisce a diventare una professionista del karuta!Suetsugu ha detto: "Dopo aver visto le prime visual del film, i miei fan si sono scatenati dicendo "Hey, ma Conan che usa il karuta? Sensei, che pazzia!" e si sono eccitati quanto me, quindi non vedevamo l'ora."Aoyama è un grande fan di Chihayafuru. Del suo nuovo personaggio dice: "I Momiji (si riferisce all'acero, sia come albero che come fogliame, ndt) appaiono di frequente nei poemi del karuta. Magari Suetsugu-sensei voleva farne uso per un personaggio femminile e gliel'ho soffiato. Chiedo venia!" Ma Suetsugu ha riso divertita, affermato che non c'è problema.Naturalmente c'è una spiegazione all'uso del karuta nel film. Aoyama ammette: "c'è un mistero che puoi svelare solo usando il karuta." La Suetsugu gli ha chiesto se sia stata una sua idea quella di includere il gioco nel film, e il mangaka ha risposto: "ebbene sì, perché amo Chihayafuru!"Insieme, i due hanno così disegnato a quattro mani i personaggi di Momiji e Conan da Detective Conan e Chihaya e Shinobu da Chihayafuru. Suetsugu ha realizzato la propria parte senza alcuno schizzo preliminare, su cui Aoyama ha commentato: "io faccio sempre una bozza prima... ma ora sono nervoso. E' incredibile..."Entrambi i mangaka si sono poi espressi l'uno sulle opere dell'altro; la Suetsugu ha affermato: "vorrei che Conan si sbrigasse a sistemare le cose con Ran. Ma se succedesse, significherebbe che la storia finirà, quindi dovrò pazientare... Nel frattempo attendo con ansia questo film."Aoyama ha ribattuto: "io invece non vedo l'ora della battaglia tra Chihaya e Shinobu per la proclamazione della regina del karuta!"Peraltro non è la prima volta che i due realizzano un'illustrazione insieme, come ricorda questa nostra news e il disegno "a stili incrociati" di Conan e Chihaya che rivediamo qui sotto:Ma la passione di Aoyama per i manga e gli anime non si esaurisce qui: nell'ultimo volumetto uscito in patria, il #92, il mangaka confessa la sua ultima mania...