Say "I Love You" (Sukitte li na yo) di Kanae Hazuki (Dammi il tuo amore; I ragazzi di Hori high school; La voce dell'amore; Love Stalking!). Ad annunciarlo ci pensa la rivista Dessert annuncia che il manga terminerà nell’edizione di settembre dello stesso mensile, sugli scaffali nipponici dal 24 luglio. Lo shoujo edito nel Bel Paese da Goen, per il suo capitolo conclusivo conquisterà la copertina del magazine e alcune pagine a colori. Il titolo si attesterà sui 18 volumi, l’uscita dell’ultimo – in patria - è prevista entro la fine dell’estate. Kanae Hazuki ha lanciato la sua opera nel 2008 presso la casa editrice Kodansha col XI volume è uscito uno speciale OAD (original anime DVD); seguito ad una serie anime per la TV nel 2012; infine vi stato un è adattamento in film live-action nel corso del 2014.



MAGICAL GIRL OF THE END (Mahou Shojo of the End) di Kentaro Sato. L’ultimo capitolo sarà pubblicato il 10 agosto sul magazine Shonen Champion della casa editrice Akita Shoten; così la serie del 2012, edita qui da noi da Panini Comics, si attesterà sui 16 volumi.



Nanatsu no Taizai - King no Manga Michi (The Seven Deadly Sins - King's Road to Manga) di Masataka Ono, commedia spin-off di The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) di Nakaba Suzuki. Lo annuncia lo stesso 4-koma al 45° capitolo, che la conclusione è prevista per il 14 luglio e lo spin-off si attesterà sui 3 volumi. In questo manga del 2016, edito da Kodansha sulla manga-app Magazine Pocket, King vuole diventare un mangaka: il suo obiettivo è di lavorare come assistente del famoso mangaka Meliodas.





Accel World / Dural: Magisa Garden di Ayato Sasakura uno di tre adattamenti manga della celebre light novel di Reki Kawahara. La rivista Comic Dengeki Daioh di Kadokawa ha annuncia che il titolo, uno spin-off del 2012, è terminato sulle sue pagine il 27 giugno e dovrebbe attestarsi sugli 8 volumi. Invece il manga Accel World di Hiroyuki Aigamo si è concluso a maggio, nell’uscita di giugno con 8 volumi all’attivo. La light novel originale ha ispirato anche: una serie anime in 24 episodi nel 2012; un ova nel 2012; l’anime film Accel World: Infinite Burst a luglio 2016; anche una terza serie manga, Accel World. di Ruryū Akari.



Amatsuki di Shinobu Takayama. Il manga josei, in corso dal 2005 terminerà il prossimo inverno a quota 24 volumi, ad annunciarlo è il 23° volume, uscito in questi giorni. Il manga storico sullo studente intrappolato nell’era Edo ha ispirato un adattamento in serie anime per la TV nel 2008.



Tokyo Ravens di Atsushi Suzumi, adattamento l’omonima light novel di Kouhei Azano. Lo scorso marzo era stato annunciato che il 15° volume sarebbe stato anche l’ultimo; ora veniamo a sapere che la fine del manga è fissata per il mese di luglio. Il manga, che, è stato lanciato da Suzumi (Venus Versus Virus, Nightmare Go Round) nel 2010 su Monthly Shōnen Ace. La novel nel 2013 ha goduto di un adattamento in serie anime per la TV di 24 episodi.



Saenai Heroine no Sodate-kata: Girls Side (Saekano Girls Side /How to Raise a Boring Girlfriend: Girls Side) di Takeshi Moriki che adatta l’ominima light novel spinoff di Fumiaki Maruto (storia) Kurehito Misaki (disegni) del 2015, a sua volta ispirata alla ligth novel principale Saenai Kanojo no Sodate-kata. Il manga spin-off è terminato il 9 giugno sulle pagine di Dragon Age, mentre il II, nonché ultimo, volume uscirà il 7 luglio. Moriki ha lanciato il manga lo scorso settembre, un mese dopo aver terminato la serializzazione della trasposizione manga del filone di novel principale (il precedente manga è del 2013 e si è concluso in 6 volumi). Ma anche la serie di novel originale terminerà ben presto, lo farà con il 13° volume. Il franchise è stato trasposto anche in 2 serie anime per noitaminA: Saenai Heroine no Sodatekata del 2015 e Saenai Heroine no Sodatekata ♭ del 2017.



Denkigai no Honya-san di Asato Mizu. Il seinen del 2011 terminerà a quota 12 volumi il prossimo novembre sul magazine Monthly Comic Flapper di Kadokawa, quindi ha ancora in serbo 5/6 capitoli. Il manga sui strampalati dipendenti di una fumetteria è stato trasposto in anime nel 2014.

Hito wa Mitame ga 100 Percent (Woman's All About the Looks.) di Hiromi Ookubo. Il josei è terminato sul numero 12 del magazine Be-Love, mentre il V ed ultimo volume è uscito il 13 giugno. Il manga, che segue le vicende di tre ricercatrici che trascurano la propria femminilità, ma per motivi lavorativi devono eseguire una ricerca sulla “bellezza”, era già terminato nel 2015, ma poi l’autrice l’aveva ripreso nel febbraio 2016. Questa primavera il manga ha goduto di una trasposizione di drama live-action.



Chocotan! di Kozue Takeuchi. Lo shoujo manga, che segue la vita quotidiana di un cucciolo parlante di bassotto e della sua padroncina, terminerà con il 13° volume; ad annunciarlo è il 12° volume, uscito il 25 maggio. Il titolo ha goduto di un adattamento animato, un anime special presentato all’evento Ribon Festa 2013.





Kimi to Dake wa Koi ni Ochinai di Mayu Sakai (Nagatacho Strawberry - Sapore di fragola; Momo - Welcome to the Worldend Garden; Sugar Soldier). Lo shoujo è terminato il 2 giugno sulle pagine della rivista Ribon di Shueisha. L’opera si attesterà su 5 volumi, l’ultimo dei quali è atteso per agosto. Lo shoujo segue una protagonista maschiaccio cresciuta tra due fratelli ed un problematico teppista coprotagonista.



Il manga Gingitsune (Silver Fox) era andato in pausa a tempo indeterminato a partire dal mese di febbraio 2017, al tempo non venivano specificati i motivi della scelta della mangaka Sayori Ochiai. L’opera era tornata con un capitolo nell’edizione di maggio, ma viene messa di nuovo in pausa nell’edizione di luglio, uscita a giugno; la rivista questa volta accenna solo una vaga motivazione: “la pausa va a beneficio della salute dell’autrice”. Il manga, iniziato nel 2009 su Ultra Jump, conta 13 volumi all’attivo e un adattamento in serie anime TV del 2013; narra la storia dell’amicizia di uno spirito volpe e di una giovane miko.



Hajime no Ippo il celebre manga sulla box è andato pausa a partire da inizio giugno, lo ha annunciato il numero 27 di Weekly Shōnen Magazine della Kodansha. Lo stop è stato imposto da problemi di salute dell’autore George Morikawa. Il magazine aggiunge che il mangaka si sta riprendendo e anche il manga dovrebbe riprendere nel mese di luglio. L’opera ormai è un classico, viene serializzata dal lontano 1989, ad ha raggiunto quota 117 volumi ad aprile 2017. Ha avuto tre adattamenti in serie anime TV; un progetto OVA; uno speciale TV; un videogame per PlayStation 3.



Maid-Sama!, il sito ufficiale della rivista LaLa DX ha annunciato che nell’edizione di settembre, in uscita il 10 agosto, la mangaka Hiro Fujiwara pubblicherà un altro nuovo capitolo della sua celebre opera. "Quando Misaki cambia residenza, Usui e Tora...". Fujiwara ha già pubblicato un capitolo speciale nell’edizione di marzo, uscita il 10 febbraio. Lo scorso settembre la sensei ha concluso la sua serie Yuki wa Jigoku ni Ochiru no Ka. Il manga sulla maid-presidente del consiglio studentesco, del 2005 in 18 volumi, ha goduto di un celebre adattamento anime nel 2010.



La stirpe delle tenebre (Yami no matsuei o Descendants of darkness) torna a sette anni dall’uscita del 12 volume; Yōko Matsushita farà il suo ritorno sugli scaffali nipponici con il volume numero 13 il prossimo 20 luglio. La serie del 1996, qui da noi è ferma dal 2004 all’11 numero. Il titolo ha ispirato la serie anime Eredi del buio nel 2000.



Kindaichi Shōnen no Jikenbo R (The File of Young Kindaichi Returns), torna ad essere serializzato dal 5 luglio, come previsto, dopo uno stop programmato che ha compreso i mesi di aprile, maggio e giugno 2017. Il manga di Seimaru Amagi e Fumiya Sato ricomincia con un nuovo arco narrativo su Weekly Shōnen Magazine di Kodansha, "Kindaichi Fumi Yūkai Satsujin Jiken" (il caso Fumi Kindaichi di sequestro di persona ed omicidio); il nuovo arco celebra il 25° anniversario dell’opera ed è realizzato in collaborazione con Keio Railway e Toei Subway (ferrovie e metropolitana), in esso verranno rappresentate vere stazioni. Il manga è il seguito, iniziato nel 2013, della storia principale Kindaichi shounen no jikenbo (Kindaichi Case Files del 1992 in 27 volumi), e ad oggi conta 12 volumi, e - al pari della storia principale - ha ispirato versioni anime nel 2014 e 2015.



Ookiku furikabutte - Big Windup! di Asa Higuchi, spokon sul baseball, riprenderà sul prossimo numero della rivista Afternoon in vendita dal 25 luglio. Il manga era già andato in pausa 11 mesi tra il 2010 e il 2011 per motivi di salute dell’autrice, poi si seppe che si trattò di una prima gravidanza; anche questa volta si è trattato di uno stop programmato per permettere, da agosto 2016, alla magaka di andare in maternità e stare più vicina al suo secondo genito. L’opera del 2003 conta da oggi 27 volumi. Dal manga sono state tratte anche due serie anime: la prima, omonima, del 2007, la seconda, Ookiku furikabutte 2 ~Natsu no taikai-hen~, del 2010.



La saga BL Kuroneko di Aya Sakyo torna con un nuovo manga che verrà serializzato a partire dal 14 luglio nel magazine Dear+ di Shinshokan. La nuova serie si intitolata Kuroneko Kareshi no Arukikata, riecco il felino mannaro capace di trasformarsi in un gatto nero, che va a letto con coloro che hanno l’aspetto e il corpo che gli piacciono…



Tatsuya Shihara lancerà, a partire dal 24 luglio, sulle pagine di Young Magazine di Kodansha, una nuova opera dedicata all’epopea ninja Basilisk dal titolo: Basilisk - Ōka Ninpo-cho (Basilisk - The Ōka Ninja Scrolls). Si tratta della trasposizione delle novel scritte da Masaki Yamada e illustrate da Masaki Segawa (uscite a novembre e dicembre 2015); che a loro volta si pongono come sequel al manga Basilisk: i segreti mortali dei ninja disegnato da Masaki Segawa. Ma anche Segawa stesso aveva tratto ispirazione da un’altra opera, dal romanzo del 1959 Koga Nimpocho (The Kouga Ninja Scrolls) dello scrittore giapponese Fuutarou Yamada. Il lettore vien catapultato a 10 anni di distanza dalla conclusione della storia originale e segue le vicende di Hachiro e Hibiki, ninja d’élite dei clan Koga ed Iga. Il primo manga nel 2005 ha ispirato una celeberrima serie anime e un film live, Shinobi.



Il franchise di Final Fantasy festeggia il suo 30esimo compleanno con il primo manga dalla sceneggiatura del tutto originale della sua storia. Il Final Fantasy Lost Stranger è stato annunciato questo inverno con la sceneggiatura di Hazuki Minase (C³) e i disegni di Itsuki Kameya (Kaidan Tochū no Big Noise), ma a giugno sono stati rivelati maggiori dettagli: uscirà il 12 luglio nell’edizione di agosto di Shonen Gangan di Square Enix; il primo capitolo conquisterà la copertina della rivista ed avrà una pagina a colori; il manga segue un impiegato della Square Enix, che muore e si reincarna nel mondo di Final Fantasy.





Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo (The Case Files of Lord El-Melloi II) di Makoto Sanda (Rental Magica), mystery novel spinoff della saga di Fate di Type-moon 8del 2014 ad oggi 5 volumi), saranno adattate in una serie manga a cura di Tō Azuma. Il manga comincerà entro la fine del 2017, sarà ambientato a Londra e seguirà Lord El-Melloi II e l’associazione degli maghi. Melloi II e il suo assistente Gray dovranno risolvere vari misteri soprannaturali.



Shiori Teshirogi (ben nota per essere autrice di Saint Seiya - The Lost Canvas, prequel dell'originale Saint Seiya poi divenuto "alternativo" con l'arrivo del Next Dimension) curerà una versione manga dedicata Wonder Woman, intitolata Justice League Origin: Wonder Woman sul magazine Champion RED di Akita Shoten a partire dall’edizione di settembre in uscita il 19 luglio.'s September issue on July 19. Farà così da apripista al nuovo film Hollywoodiano dedicato all’eroina, previsto nelle sale nipponiche dal 25 agosto. Non è ancora chiaro se si tratterà di una serie o di un one shot, o di alcuni singoli capitoli, ma si sa già che “parlerà delle origini” di Wonder Woman. La mangaka ha già cura Batman and Justice League, a partire dallo scorso 19 giugno sulle pagine del medesimo magazine. È forte l'interesse manifestato nella conferenza stampa dalla DC Comics per il mercato Giapponese in un periodo molto vivo per l'attivo nei cinema del film di Wonder Woman (25 agosto) e per l'atteso Justice League (18 novembre).



Spirit Circle ) il 30 giugno ha lanciato(The Nihonmatsu Siblings and Wooden Valley Adventures) su Young King Ourssu di Shonengahosha. "Un battle fantasy in stile giapponese". In una notte di luna piena Uccelli meccanici sono all’inseguimento di una ragazza di nome Nerine, due fratelli la salvano. Si tratta di The Akahiko, cupo, avaro, ma è anche esageramene educato nei modi; invece la sua sorella minore, Yukio, sprizza energia da tutti i pori ed ha l’abilità di manipolare la neve. I due sono dei “risovi-problemi sovrannaturali” che lavorano su commissione. Per soldi faranno di tutto: atti intimidatori, estorsioni…

Il duo PEACH-PIT (Rozen Maiden, Shugo Chara, Zombie-Loan, DearS, La collina dei pesci rossi) lancerà una nuova serie intitolata Nishina Tesura wa Suirishinai (Tesla Nishina Isn't Reasoning) il prossimo 15 giugno nel numero 29 del settimanale Morning di Kodansha. Nell’immagine di lancio lo slogan recita: "una studentessa delle superiori è in pedi in equilibrio su un guardrail. Cosa sta facendo...!?".



Ryousuke Fuji (L'attacco dei giganti- Lost Girls), va comincerà una nouva serie a partire dal 14 giugno su Shounen Magazine di Kodansha. Si tratta di World End Crusaders, il cui primo capitolo conterà 63 pagine, le prime quattro si possono leggere a questo questo link. In questo modo rimangono solo 100 giorni di vita per l’umanità, che è intenta a partecipare ad un gioco mortale…





Yasunori Mitsunaga (storia - Princess Resurrection) e Inomaru (disegni) hanno lanciato durante giugno, sull’edizione di agosto della rivista Young King Ours GH di Shonengahosha, il loro nuovo manga Tama Kick (Kick to the Balls - Un calcio nelle palle). Il primo capitolo ha una pagina di apertura di 52 pagine. La “commedia erotica” segue le avventure di Ayane Kurozumi, un’avvenente detective dotata di potentissime gambe in grado di buttare giù chiunque e qualunque cosa. Accetta ogni sorta di lavoro, purché sia ben compensato.



Sutarou Hanao (Bloody Maiden - L'isola dei tredici demoni; Robotics; Notes - Senomiya Misaki no Mihappyou Shuki; Trinity Seven Levi Ninden) sta disegnando un nuovo manga, intitolato Weapon Geek, sulla base della sceneggiatura di Shinichi Okada (I miei 23 schiavi). Il manga esordisce il 7 luglio nell’edizione di agosto di Monthly Dragon Age della Fujimi Shobo. Lo slogan dell’immagine promozionale (la bionda coi codini al vento) recita: "Raccolta x, rischi: l’esigente volere risveglia insoliti e momentanei poteri."



Nami Sano (Sono Sakamoto, perché?), come già naticipato in un nostra precedente news, lavorerà presto ad una nuova serie che debutterà su harta, rivista edita dalla Kadokawa, in uscita il 15 luglio. Ora veniamo a sapere qualche dettaglio in più: il titolo, Migi to Dari, una prima immagine promozionale (la scena a tavola) e maggiori info sulla trama. Sotto il tavolo è nascosto il segreto dell’angelo. Il nome del ragazzo era Hitori, una cicogna aveva portato l’angelo nella vita di una coppia di mezz’età, che non era in grado di avere figli. I due genitori erano brave persone, avevano una bella casa e il loro cibo era molto buono. Hitori continuò a nascondere un grande segreto ai suoi genitori, per proteggere questo idillio, la sua e la loro felicità. Sakamoto ha debuttato su harta nel 2011 e si è concluso nel dicembre 2015. Ricordiamo che l’opera è stata trasposta in una serie animata disponibile sul sito di streaming gratuito VVVID, mentre il manga in Italia è distribuito da J-POP.



Mitsuru Hattori (Umisho, Sankarea) lancerà una nuova serie manga, intitolata Kirei ni Shitemoraemasuka. (Lo laveresti per me?), il prossimo 7 luglio, sul numero 14 di Young Gangan della Square Enix. In una piccola cittadina costiera, Takana Kinme conduce la lavanderia Kinme Cleaning. La giovane donna è una persona positiva, allegra, ma è anche una gran lavoratrice, che ama rilassarsi alle terme. Il manga seguirà la sua vita “dolce-amara” e quella delle persone intorno a lei.



Shūichi Shigeno (Initial D e tutti i suoi sequel) nel corso di questa estate, comincerà la serializzazione di un nuovo manga su Young Magazine di Kodansha. L’opera si intitola MF Ghost. Anni 20 del XXI secolo, le automobili con pilota automatico sono ormai di uso comune, seguiremo le vicende di un provetto pilota, che torna in patria dopo essersi diplomato come miglior allievo della scuola piloti Inglese. (il poster promozionale immortala l’ombra di una machina nel tramonto).



Muneyuki Kaneshiro e Akeji Fujimura (il duo di As the Gods Will e As the Gods Will 2 ) lanciano Gnoshros (gurashurosu), la loro nuova opera il 3 su Young Magazine di Kodansha. L’opera segue una tribù di cacciatori di 30.000 anni fa. (l’immagine con la luna rossa è tratta dal primo capitolo).







Kaneyoshi Izumi (Ma quando mai?!; Anche i ragazzi sognano l'amore; Il fiore millenario) debutterà il prossimo 13 luglio con la sua nuova opera intitolata Called Game, sul magazine Betsucomi di Shogakukan. Il manga seguirà le avventure di due giovani donne in un ambientazione medievale. Il primo capitolo sarà lungo ben 62 pagine.



Rei Mikamoto (Reiko the Zombie Shop; Kyonyu Dragon; Satanister; Bijo Amanda; Chimamire Sukeban Chainsaw)lancia Iron Ghost no Shôjo sulle pagine di Comic Beam della casa editrice Enterbrain. Non si sa nulla sulla trama, tranne che si tratterà di un manga d’azione. Tuttavia il magazine ha divulgato una prima immagine promozionale che vede una ragazza con un elmo.



Welzard (trama - RE/MEMBER) e Renji Kuriyama (disegni - Osama Game - Il gioco del Re: La fine? ) hanno pubblicato il primo volume della loro nuova opera Kuryô Kyôshitsu presso la casa editrice Futabasha. Il suspense manga segue le vicende di Shô, un giovane uomo, che ha assistito ad una attacco di mostri divora uomini.



Arina Tanemura celebra 20 anni di attività come mangaka, 20 anni orsono difatti fece il suo debutto con il one-shot "Niban-me no Koi no Katachi" e poi conquisto i lettori con la serializzazione di I・O・N in volume unico. Dal 1997, ha ideato e disegnato numerosi manga che hanno riscosso un buon successo anche internazionale tra cui si ricordano: Jeanne, la ladra del vento divino, FullMoon Canto d'Amore, The Gentlemen's Alliance Cross - L'Accademia dei Misteri, La spada incantata di Sakura; Ogni nostro venerdì. Per celebrare il ventennale le sarà dedicata una mostra al centro commerciale Seibu Ikebukuro in cui verranno esposti 150 pezzi di artwork, personalmente selezionati dall’artista e in ordine cronologico. Inoltre la mangaka ha disegnato un poster l’evento in cui sono riunite le sue eroine (nell’immagine qui sotto).





Takao Saitō (Golgo 13) e la sua fondazione Saito Takao Gekiga Cultural Foundation, hanno istituito un nuovo premio per manga destinati al pubblico adulto il "Saito Takao Award". Il premio sarà assegnato per tre categorie professionali: sceneggiatore; disegnatore; editore, tutte legate ai manga destinati ad un pubblico adulto ed originali, ossia che non siano adattamento di altra opera preesiste, quale che ne sia il media. La prima chermes si svolgerà nel 2018, le candidature possono essere presentate solo da editori professionisti entro questo 31 agosto; sono candidabili figure professionali che hanno pubblicato almeno un volume di manga tra il 1 settembre 2014 e il 31 agosto 2017. La premiazione si terrà il 12 gennaio 2018, che saranno annunciati anche sul magazine Big Comic di Shogakukan, il premio consiste nel trofeo "Golgo 13 trophy" e in 500,000 yen. La giuria è composta da: Takao Saitō stesso, Juzo Yamasaki (Yuuhi yo Nobore!!; Ah! Seishun no Koushien), Ryoichi Ikegami (Mai la ragazza psichica; Crying Freeman; Bestia – Ryuugetsushou; Heat), Yū Satō (animatore), Masahiro Oga (produttore). Il nuovo premio celebra anche i 50° anniversario di Golgo 13, il manga è ancora in corso, dal novembre 1968 e a luglio uscirà il 185° volume.



Il gruppo punk metal Maximum the Hormone, molto conosciuto tra gli anime fan per i pezzi legati alla serie anime Death note, diventa protagonista di una serie manga. Il progetto è affidato ai disegni del mangaka Hideaki Fuji, con la sceneggiatura di Ryo Kawakita, uno dei membri della formazione. Il primo capitolo è stato pubblicato il 15 giugno sul magazine Coro Coro Comic di Shogakukan.









