Juri Yukawa vive con suo nonno pensionato, suo padre e suo fratello entrambi disoccupati, sua sorella, che è una madre single, e suo nipote. Un giorno suo fratello e suo nipote vengono rapiti. Il riscatto deve essere consegnato entro 30 minuti o moriranno entrambi. Juri decide di andare a salvarli da sola, armata di coltello, ma il nonno utilizza uno strano oggetto in suo possesso per fermare il tempo. Ora che tutto è immobile, Juri può correre a salvare i suoi cari con l'aiuto del padre e del nonno. Ma presto scopriranno che non sono gli unici a potersi muovere in quella situazione.

Lo scorso lunedì Geno Studio ha ufficialmente confermato che si occuperà della trasposizione animata di, manga seinen scritto da Seita Horio . L'anime approderà sulle televisioni giapponesi. Verrà trasmesso nel resto del mondo in simulcast su Amazon Prime Video . In seguito all'annuncio sono stati pubblicatiNel corso della settimana precedente Geno Studio aveva già annunciato di essere a lavoro su tre nuovi anime. L'annuncio di Kokkoku era stato già suggerito implicitamente da un'immagine (mostrata qui sotto) pubblicata in precedenza sul sito web dello studio: nel suo URL è presente infatti la parola "kokkoku".Insieme a Geno Studio, anche Twin Engine è stato coinvolto nella produzione. Loè composto da:Mentre fanno parte delIl manga è stato pubblicato sulla rivista Morning Two ( Kodansha ) dal 2008 al 2014. La serie conta ben otto volumi. Inoltre l'opera di Horio ricevette una nomination ai Taisho Awards nel 2011.