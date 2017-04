È primavera, gli studenti cominciano a riprendere ritmi e routine del nuovo anno scolastico. I primini Haruki Mishima e Tōre Honda sono entusiasti di essere finalmente alle superiori; mentre Nasa Sanagi, l’unico membro del club di cucina, cerca di coltivare la sua passione, nata alle medie, seguendo un percorso tematico affidatogli dal prof. supervisore. Natsu Asumi, al secondo anno, è un po’ maturato, rispetto all’anno precedente, e cerca di tenere a freno la sua impudenza, ciò nonostante ha deciso di continuare a rimanere single; Mikado Nakajima e Masamuna Sakurakoji, i senpai del terzo anno, vegliano su di lui.

Tutti questi ragazzi hanno una cosa in comune: dopo la scuola, sulla via di casa, si fermano allo stesso konbini. Ognuno di loro lo ha sempre fatto per motivi diversi: per mangiare un gelato dopo le attività del club; per comprare l’ultima uscita della rivista specializzata di videogiochi; per comprare degli ingredienti per cucinare; per incontrare egli amici; per comprare merendine o bevande al cioccolato. Il minimarket è diventato un posto famigliare in cui incontrarsi, rilassarsi e creare tanti piccoli ricordi.

Ma da questa primavera i motivi che li portano al minimarket cambiano: l’amore sarà la calamita che li attrarrà vero il konbini. L’anime seguirà l’innamoramento di ciascuno dei ragazzi, la sua vita quotidiana e i suoi sentimenti, fino al momento in cui raccoglierà il coraggio necessario per dichiararsi all’amata.

Il progetto crossmediale(Convenience Store Boyfriends / Il Fidanzato al Minimarket), che segue le vite quotidiane di un gruppo di liceali che dopo la scuola sono soliti fermarsi al konbini, sarà adattato in una serie anime al debutto il prossimo luglio sul canale TBS ed affiliate. Naruto ) dirige l’anime presso lo Studio Pierrot , Satomi Ishikawa (Tokimeki Restaurant game, Buddy Complex animatore chiave) cura il character design, basato sulle illustrazioni di Makoto Senzaki che è l’ideatore del character design originale; Sayaka Harada STARMYU ) invece cura la series composition.Il progetto crossmediale è stato lanciato nel 2015 dalla casa editrice Kadokawa sul magazine B's Log Comic e al momento conta vari mook (magazine-style books / libri in stile magazine) a cui sono stati allagati dei drama CD.