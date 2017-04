In una stagione in cui l' Attacco dei giganti monopolizzerà l'attenzione di tutti, i Tanuki tornano con la seconda stagione. Ed è di nuovo tutto come prima. I personaggi strampalati, ma dal fascino immenso, gli scenari mozzafiato di una Kyoto sospesa tra realtà e fantasia, l'inebriante sensazione di una totale immersione nel folklore giapponese... sì, i tanuki sono proprio tornati.E se il primo episodio di questa nuova stagione serve come reintroduzione di personaggi vecchi e nuovi, è nel secondo che riusciamo ad assaporare in pieno il ritorno della serie con nuovi misteri e nuovi riferimenti folkloristici come quello del filo del ragno dello scrittore Akutagawa.Anche in questa seconda serie, Kyoto è ricostruita in modo maniacale, tanto che per chi ha avuto modo di andarci, riconoscere i luoghi in cui si è stati, non può che far saltare dalla sedia. Fugati quindi i timori di non riuscire a ripetere tutto il bello della prima serie, non vedo l'ora di godermi i prossimi episodi.