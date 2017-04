Il videogioco ha un’ambientazione steampunk è caratterizzato da figure storiche e letterarie quali: Arsène Lupin, Abraham Van Helsing, Victor Frankenstein, Impey Barbicane e il Counte di Saint-Germain. La protagonista, Cardia, vive isolata dal mondo, esaudendo l’ultima promessa fatta a suo padre. Abita in un palazzo in stato di semi abbandono, nei pressi di Londra. Il suo corpo produce un veleno letale, il contatto con la sua pelle fa marcire o liquefare ogni cosa, per questo i locali la considerano un mostro. La ragazza ricorda solo di aver avuto una conversazione con suo padre due anni or sono, nella quale il genitore le intimava di restare sempre nascosta e di non innamorarsi mai per nessun motivo. Non ricorda null’altro. Un giorno il suo isolamento viene interrotto da un’improvvisa irruzione delle guardie reali, venute a catturarla. In quel frangente Cardia conosce Arsène Lupin, un galante ladro, che l’aiuta a fuggire. Si ritroverà ad intraprendere un lungo viaggio in compagnia del ladro sulle tracce di suo padre, la chiave del mistero legato alla sua particolare condizione. Al duo ben presto si unirà una compagnia di affascinanti gentiluomini.



Video promozionale del videogame:



In occasione dell’evento "Code:Realize Fantastic Party", tenutosi a Kawasaki,ha rivelato che l'adattamento anime per la visual novel Code:Realize ~Sōsei no Himegimi ) sarà una serie per la TV al debutto il prossimo ottobre. Nel frattempo il sito ufficiale ha anche annunciato dettagli su staff, cast, locandine ed ha postato un primo video promozionale:L'anime era stato annunciato per a prima volta i​​​​​n occasione dell’evento Otomate Party 2015, senza specifiche sul formato, ed allo stesso evento la casa aveva annunciato il lancio di 12 nuovi progetti indirizzati al pubblico femminile, tra cui Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ FD, un fan disc.