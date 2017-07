Vander Decken, un uomo-pesce col potere del frutto Centro-Centro e Hody Jones, il capo dei Nuovi pirati uomini-pesce, uniscono le loro forze per prendere il controllo dell'isola e attaccano il palazzo, facendo prigionieri il re e alcuni membri della ciurma. Nel frattempo, Rufy stringe amicizia con la principessa Shirahoshi e raggiunge con lei la Foresta Marina dove incontrano Jinbe, che racconta a lui e ad alcuni membri della ciurma giunti lì la storia dell'isola. Sedici anni prima, lui ed Arlong facevano parte dei pirati del Sole sotto la guida di Fisher Tiger. Mentre stavano aiutando una bambina umana a tornare a casa, Tiger venne attaccato da alcuni Marine e morì in seguito alle ferite rifiutando una trasfusione di sangue umano che gli avrebbe salvato la vita. Jinbe divenne il capo dei pirati del Sole e Arlong decise di lasciare la ciurma. Dopo essere entrato nella Flotta dei 7, Jinbe sciolse la ciurma. Intanto, la regina Otohime, che stava proseguendo i suoi sforzi per avvicinare gli uomini-pesce e gli umani, venne uccisa e, in punto di morte, chiese ai suoi tre figli di proteggere la sorella.

Eiichirō Oda Opera realizzata da:

Casa Editrice: La Gazzetta dello Sport; Prezzo: € 4.99