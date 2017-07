Nella storia, il re demone Satana è solo ad un passo dalla conquista del suo mondo alternativo, quando viene trasportato nella Tokyo che tutti conosciamo. Per riuscire a sopravvivere finisce per lavorare part-time ad un ristorante. E per realizzare la sua nuova idea, ovvero conquistare il Giappone, deve per prima cosa diventare un impiegato a tutti gli effetti. Nel frattempo, anche l'eroina Emi Yuusa è riuscita a raggiungere Tokyo, alla ricerca dello stesso Satana.

Tra le molte serie anime di cui i fan chiedono con insistenza un seguito, trova sicuramente un posto Hataraku Maou-sama ("Il signore oscuro ha un lavoro part-time"), in origine una serie di light novel scritta da Satoshi Wagahara e illustrata da 029 (Oniku) nonché pubblicata sotto l'etichetta Dengeki Bunko (la stessa di Sword Art Online Index e altri titoli assai popolari).La serie TV del 2013 ha portato alla ribalta il titolo, dandogli una certa fama tra gli appassionati anche al di fuori del Giappone. Tuttavia, la storia nella sua veste animata non è andata oltre la singola stagione.Di recente il cast dell'anime, tra cui Ryota Oosaka (voce dell' Oscuro signore ) e Yoko Hikasa (voce dell'eroina Emi Yuusa ), si è riunito per realizzare un nuovo Drama CD ispirato alla serie dal titolo "Maou, Suteneko wo Hirou" ("Il signore oscuro adotta un gattino randagio"). Alla reunion era presente anche l'autore Wagahara che ha poi lasciato sul suo profilo Twitter una serie di post in cui commenta le richieste dei fan per una nuova serie animata.Sostanzialmente Wagahara ha confermato che esiste ancora un sensibile interesse per la serie da lui creata, sia attraverso i romanzi pubblicati, che attraverso le visualizzazioni provenienti da piattaforme streaming come NicoNico. Ma per quanto riguarda la produzione degli anime la faccenda sembra essere ben più grande di lui e infatti in uno dei tweet scrive:"Non posso proprio promettervi che ci sia una seconda stagione. Decisioni come questa vengono prese ai piani alti durante le riunioni e potrebbero non farlo mai. Comunque sia ce la metterò tutta per rendere il mio lavoro il più bello possibile per i miei lettori."Sembra quindi che la possibilità di un sequel persia piuttosto remota, ma vista la ripresa di opere famose ferme da un certo tempo, da Full Metal Panic fino a Code Geass , le speranze non sono comunque del tutto finite.